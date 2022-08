FIT e STS alla firma dell’accordo tra Regione Toscana e Confcommercio Toscana

FIT e STS sono stati presenti con una propria delegazione alla firma di questo importante accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e il sistema Confcommercio Toscana.

Sin dall’emanazione della Legge Regionale in materia di gioco consapevole e prevenzione del gioco d’azzardo patologico, la Federazione Italiana Tabaccai e il Sindacato Totoricevitori Sportivi hanno avviati proficui contatti con Confcommercio Toscana al fine di preordinare in collaborazione con la Regione quanto necessario all’attuazione delle disposizioni normative in particolare per quanto riguarda la realizzazione dei corsi di formazione obbligatori per i gestori di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro.

Siamo infatti persuasi del fatto che la professionalità e la preparazione da parte degli operatori di gioco sia alla base di una fruizione responsabile del gioco da parte dei consumatori.

A partire dal mese di ottobre del 2018, FIT, STS e Confcommercio Toscana in persona del Vicedirettore Dott. Picchi hanno attivamente operato con la Regione al fine di individuare i criteri per la realizzazione dei corsi di formazione il cui svolgimento è stato finora rinviato inizialmente per ragioni organizzative e successivamente per causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Uno dei frutti maturati nel corso di quei primi incontri è stato il riconoscimento, per i soli titolari di tabaccheria, dei crediti formativi già conseguiti attraverso la loro partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria istituiti presso l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli per l’accesso alla professione di tabaccaio. Grazie a tale riconoscimento, i tabaccai dovranno seguire un corso regionale ridotto a due ore rispetto alle otto previste per le altre tipologie di operatori di gioco.

Con la firma dell’accordo di collaborazione con la Regione, l’intero sistema delle imprese integrato in Confcommercio consegue l’importante obiettivo di realizzare quella formazione professionale che, insieme alle azioni di prevenzione dei disturbi da gioco d’azzardo, alla cura e al trattamento dei giocatori problematici e alle politiche di sensibilizzazione della popolazione, salvaguarda la salute pubblica attraverso un approccio al gioco legale consapevole e responsabile.

