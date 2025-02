FIT, apparecchi AWP… quante regole!

Non solo un punto riferimento per la vendita di sigarette e servizi di utilità ai cittadini; le tabaccherie, occupano un posto di rilievo anche nell’ambito dell’offerta di gioco con vincita

Non solo un punto riferimento per la vendita di sigarette e servizi di utilità ai cittadini; le tabaccherie, occupano un posto di rilievo anche nell’ambito dell’offerta di gioco con vincita in denaro.

Secondo quanto riporta FIT, ( Federazione Italiana Tabaccai), tale segmento rappresenta un aspetto sempre più importante della redditività, complici anche gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (meglio note come newslot, o semplicemente AWP. NdR) che, a partire dalla regolamentazione avvenuta, sono diventate un gioco tipico della categoria.

Tuttavia, l’installazione e la gestione di queste macchine sono soggette a una serie di norme specifiche, che i titolari devono rispettare scrupolosamente per evitare sanzioni e garantire la conformità alle leggi vigenti.

Vale quindi la pena ricostruire l’attuale disciplina, a partire dal possesso della licenza di Pubblica Sicurezza.

Per installare apparecchi AWP all’interno di una tabaccheria, è infatti necessaria una licenza ex art. 86 TULPS. Se però il locale è già titolare di un corner e dunque possiede una licenza 88 TULPS, non è richiesta alcuna aggiuntiva. La stessa, in un caso o nell’altro, deve essere esposta in un luogo ben visibile al pubblico.

Un altro titolo autorizzatorio fondamentale è la tabella dei giochi proibiti: si tratta di un documento compilato dal Questore ma vidimato e consegnato dal proprio Comune. Anche questa deve essere esposta in modo evidente e accessibile ai clienti, affinché siano informati su tutti i giochi consentiti e su quelli vietati in quel dato territorio. Si tratta di un documento anacronistico al giorno d’oggi, ma tant’è: sulla normativa dei giochi non si scherza.

Ogni apparecchio, poi, deve essere dotato di un proprio nulla osta di distribuzione e messa in esercizio, oltre a un attestato di conformità. Tali documenti devono essere apposti in originale sulle macchine stesse, a garanzia della loro regolarità e sicurezza. A tale scopo, solitamente le macchine sono dotate al lato di un’apposita sacca o cartella trasparente che li ospiti, ma comunque sia la loro presenza è obbligatoria.

Per installare o mantenere gli apparecchi AWP all’interno della tabaccheria, è obbligatorio anche iscriversi all’Elenco RIES, gestito esclusivamente per via telematica dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’iscrizione deve essere fatta la prima volta, al momento di prima installazione degli apparecchi e poi rinnovata annualmente, entro i termini disposti via via da ADM, pena l’impossibilità di continuare a ospitare le macchine. L’iscrizione, così come ogni rinnovo, prevede anche il pagamento di una somma di 150 euro, tramite F24 (codice tributo 5216).

Massima cura anche alle disposizioni per la prevenzione del GAP: in riferimento alle AWP, la normativa prevede che su ogni macchina sia applicata una targhetta informativa che illustri ai giocatori il rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo e indichi, almeno in generale, le probabilità di vincita. Inoltre, un’ulteriore targa informativa, con lo stesso contenuto, deve essere esposta nell’area dedicata agli apparecchi.

Ma non è tutto: sempre per sensibilizzare i clienti sui potenziali rischi alla salute, interviene l’obbligo di esporre il materiale informativo predisposto dalla propria ASL di riferimento.

Si tratta di materiale diverso per ogni territorio, giacché per l’appunto ogni ASL ha il proprio, ma solitamente è costituito da una o più locandine o dépliant che contengono anche il numero di telefono e l’indirizzo dei servizi di assistenza.

In ogni caso e questo sì che vale per tutta Italia, devono essere esposti all’ingresso e all’interno di ogni locale che installi qualsiasi gioco con vincita in denaro e dunque anche le AWP.

PressGiochi