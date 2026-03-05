Fisco, tripla scadenza per i concessionari: saldo di febbraio per scommesse ippiche e concorsi pronostici

05 Marzo 2026 - 12:29
Si avvicina una nuova scadenza fiscale per gli operatori del comparto gioco. Oggi 5 marzo è infatti fissato il termine per il versamento dei saldi mensili relativi al mese di
Si avvicina una nuova scadenza fiscale per gli operatori del comparto gioco. Oggi 5 marzo è infatti fissato il termine per il versamento dei saldi mensili relativi al mese di febbraio per diverse tipologie di raccolta.
Nel dettaglio, entro tale data i concessionari abilitati dovranno provvedere al pagamento:
del saldo mensile delle scommesse ippiche d’agenzia riferite a febbraio;
del saldo mensile dei concorsi pronostici riferito allo stesso periodo;
del saldo mensile delle scommesse ippiche nazionali, sempre con riferimento al mese di febbraio.
La scadenza è stabilita dalla determinazione direttoriale n. 432552 del 17 novembre 2021, come successivamente modificata dalla determinazione direttoriale n. 73788 del 28 gennaio 2025, che disciplina modalità e termini dei versamenti a carico dei concessionari autorizzati alla raccolta.
Si tratta di un adempimento periodico che rientra nel calendario fiscale del settore e che coinvolge tutti gli operatori titolari di concessione per la raccolta delle scommesse ippiche e dei concorsi pronostici, chiamati a regolarizzare le competenze maturate nel mese precedente.
PressGiochi