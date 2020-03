Fisco: cifra record di entrate dai giochi. Nel 2019 si arriva a 15,5 mld

In assenza di entrate una tantum, il confronto dell’andamento del gettito registrato nell’anno 2019 con quello dell’anno 2018 non mostra particolari elementi di disomogeneità. Il profilo mensile dei versamenti tributari evidenzia una caduta del gettito nel mese di agosto a seguito della proroga al 30 settembre dei termini di versamento per i soggetti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indicatori sintetici di affidabilità (ISA, ex studi di settore). Inoltre anche i flussi di gettito acquisiti nel mese di novembre presentano una variazione negativa, recuperata nel mese successivo, dovuta allo slittamento al 2 dicembre dei versamenti relativi alle imposte autoliquidate (la scadenza del 30 novembre cadeva di sabato).

Nel periodo gennaio-dicembre 2019, le entrate tributarie erariali (Fig. 1) accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 471.622 milioni di euro, con una diminuzione di 7.847 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+1,7%). Le entrate totali ammontano a 471.622 milioni di euro (+7.847 milioni di euro, pari a +1,7%). Le imposte dirette si attestano a 252.284 milioni di euro (+4.513 milioni di euro, pari a +1,8%) e le imposte indirette risultano pari a 219.338 milioni di euro (+3.334 milioni di euro, pari a +1,5%).

Le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 15.563 milioni di euro (+940 milioni di euro, pari a +6,4%). Considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 14.996 milioni di euro (+922 milioni di euro, pari a +6,6%).

Gennaio-dicembre 2019 – Nel corso del periodo di riferimento, secondo i dati di competenza, con 6.591 mln rispetto ai 5.864 del corrispondente periodo 2018 crescono del 12,4% (+727 mln di euro) le entrate provenienti dagli apparecchi da gioco.

Segnano una crescita anche le entrate dei proventi derivanti dal gioco del Lotto (al lordo delle vincite) pari a 7.688 mln (1,6% per 42 mln di euro). Seguono le entrate derivanti dai proventi delle attività di gioco che crescono del 15,3% totalizzando entrate per 316 mln, 42 in più rispetto a gennaio-dicembre 2018.

