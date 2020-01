Fisciano (Sa). Un incontro per coinvolgere i giovani contro dipendenze e azzardo

Si è tenuto ieri a Fisciano, in provincia di Salerno, il convegno dal titolo “Giovani e adolescenti: droghe e dipendenze patologiche”.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Sessa ed il Rotary Club Salerno Nord dei due Principati, sotto la presidenza attuale di Vittorio Villari, e rientra tra le attività dello sportello di ascolto attivato presso la sede di Fisciano del ProfAgri Salerno.

“La scuola è, innanzitutto, luogo di educazione per formare anche sotto il profilo psicofisico il cittadino del domani. In quest’ottica si accolgono favorevolmente le iniziative relative allo sportello di ascolto per dare una risposta concreta alle esigenze della fascia di età dei nostri studenti” – questo il commento della Responsabile di sede ProfAgri Fisciano Prof.ssa Rossella De Vivo, intervenuta in sostituzione del D.S. Prof. Alessandro Turchi.

La Dott.ssa Sonia Sorgente ha illustrato ai ragazzi gli effetti psicologici della cannabis delle Internet Addictions e del gioco d’azzardo: “Oggi – commenta – ho avuto la possibilità di parlare di una delle mie più grandi passioni: le dipendenze. Si crede sempre di non poter mai entrare in questi mondi, ma oggi ci siamo concentrati sul funzionamento della psiche e di quanto non rientra nelle nostre conoscenze”.

PressGiochi