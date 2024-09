Firmato l’accordo tra il Casinò di Campione e Sisal S.p.A: a PokerStars la gestione della poker room e degli eventi di poker live

È stato firmato l’accordo tra Casinò di Campione Spa – Società Benefit, uno dei più importanti casinò in Europa, e Sisal S.p.A., uno dei principali operatori nel settore del gioco regolamentato in Italia e parte del Gruppo Flutter, per l’organizzazione dei tornei di poker presso la casa da gioco italiana, a seguito della gara d’appalto indetta da Casinò di Campione lo scorso autunno.

Secondo i termini dell’accordo, Sisal S.p.A. valorizzerà l’esperienza e il prestigio di PokerStars, altro brand del Gruppo Flutter, per allestire una poker room che sarà sempre attiva e l’organizzazione dei tornei di poker dal vivo presso il Casinò.

Il Casinò di Campione, situato nella splendida provincia di Como sulle rive del Lago di Lugano, è da sempre sinonimo di una delle destinazioni di poker più popolari e preferite d’Europa.

PokerStars è ampiamente riconosciuta per l’offerta dei migliori eventi di poker live del mondo da oltre 20 anni, e la scorsa settimana ha festeggiato i 20 anni dell’European Poker Tour a Barcellona. PokerStars gestisce anche sale da poker all’avanguardia in tutto il mondo, tra cui a Londra e Manila.

La partnership avrà una durata iniziale di 4 anni, con la possibilità di estensione per ulteriori 3 anni. Ulteriori dettagli sui tempi di apertura della poker room e sui primi eventi live a torneo saranno comunicati nei prossimi mesi.

Cedric Billot, Director, Live Events Operations di PokerStars ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di dare il via alla partnership con Campione e di offrire la migliore esperienza di poker ai nostri appassionati clienti italiani. Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questo accordo, avendo lavorato duramente per arrivare qui, ma questo è solo l’inizio di un importante capitolo del brand PokerStars in Italia. Lavoreremo insieme al team di Sisal per rendere questa partnership di successo e offrire ai nostri clienti un’esperienza epica”.

Mario Venditti, Presidente di Casinò di Campione spa – Società Benefit ha commentato: “Con i tornei di poker, il Casinò di Campione riparte con gli eventi competitivi che ne qualificano l’offerta, animando il calendario di una delle più importanti case da gioco d’Europa. Un ulteriore passo avanti nello sviluppo dell’attività societaria, che ne determinerà indubbiamente un aumento in termini di visibilità”.

PressGiochi