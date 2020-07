Fiorini (FI): “E’ necessario sostenere il settore del gioco legale”

“La chiusura prolungata delle sale gioco legali durante il lockdown ha fatto registrare un’espansione della domanda nel comparto dei giochi online che, secondo la Relazione della Direzione Investigativa Antimafia, rappresentano un terreno fertile per investimenti della criminalità organizzata. Per questo nei mesi scorsi ho ripetutamente invitato a sospendere la chiusura e sostenuto che bisogna presidiare, regolamentare, sostenere il settore del gioco legale che rappresenta un presidio di legalità in un comparto che altrimenti verrebbe fagocitato dalla criminalità organizzata”.

E’ quanto dichiarato da Benedetta Fiorini di Forza Italia, segretario della Commissione attività produttive della Camera.

“C’è invece – afferma la deputata – chi continua a demonizzare le imprese del gioco legale, non capendo, o facendo finta di non capire, che queste attività produttive garantiscono trasparenza, posti di lavoro e introiti per lo Stato, mentre il gioco clandestino impoverisce gli italiani e l’Italia ed arricchisce la criminalità. La Relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia conferma quanto sia giusta e necessaria la battaglia che, insieme ad altri colleghi, sto conducendo in Parlamento a tutela del settore del gioco legale. Come afferma la DIA, infatti, i clan traggono dal gioco illegale la maggiore fonte di denaro illecito dopo la droga”.

Per contrastare efficacemente l’espansione del sistema illegale è necessario invertire la tendenza normativa che ha colpito il comparto del gioco pubblico con restrizioni particolarmente lesive. Le ordinanze adottate, risultato di una strategia di discredito originata da esigenze di propaganda politica, hanno provocato un’azione espulsiva dei presidi legali rappresentati dalle attività della filiera. Compromettere la tenuta del settore del gioco legale significa esporre il fianco alle infiltrazioni illecite. L’ottusità di buona parte delle forze politiche, ferme nelle proprie convinzioni pregiudiziali in materia di gioco, rischia di spianare la strada all’illegalità.

PressGiochi