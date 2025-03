Fiorentina-Juventus, Motta e Palladino rischiano. I pronostici di Netwin

La prossima giornata di campionato potrebbe emettere dei verdetti importanti e non si sta parlando soltanto di Scudetto, Champions e classifiche, ma anche di panchine. Dopo le proteste e le critiche, Thiago Motta e Raffaele Palladino si ritrovano davanti in Fiorentina-Juventus e la sensazione che un passo falso potrebbe costare caro ad uno dei due allenatori, visto che ci sarà pure la sosta per le Nazionali a dare tempo per trovare un possibile sostituto o per lavorare con serenità. Senza contare che la partita è importante pure per l’Europa, essendo la Juventus quarta a +1 sul quinto posto ed essendo i viola a -7 dai bianconeri.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Forse non c’era modo peggiore, per Fiorentina e Juventus, di arrivare a questa sfida. Non sono solo le due sconfitte con Napoli (2-1) e Atalanta (0-4) a rendere questo incrocio pieno di tensione, ma anche il rendimento generale delle due squadre prima del match del Franchi. La Juventus, pur avendo una buona serie di partite in campionato, è uscita dalle coppe e ha perso malamente contro Gasperini, mentre la Viola ha raccolto molti risultati negativi in campionato e non sta brillando nemmeno in Conference. Per questo, c’è quantomeno un’ombra sulla testa dei due allenatori. L’esonero, soprattutto per l’ex Monza, non è per nulla da escludere, mentre per diversi motivi Motta è un po’ più saldo, ma non così tanto, sulla panchina dei bianconeri.

IL PUNTO SULLA FIORENTINA

Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite se si considera il campionato, oltre al ko per 3-2 sul campo del Panathinaikos in Conference. Raffaele Palladino non sta raccogliendo abbastanza punti per tenere la Fiorentina in zona Europa, tanto che ad oggi la Viola è ottava a -7 dal quarto posto e superata anche dalla Roma nell’ultimo turno. I tempi del 3-0 spettacolare all’Inter sembrano lontani, ma proprio dalla sfida con la grande rivale può passare la risalita della squadra toscana, che ha la grande occasione di andare a -4 dai bianconeri e ridurre, a prescindere dai risultati delle altre, la distanza dalla zona Champions, grande obiettivo di Commisso, magari insperato ad inizio stagione ma alla portata dopo 28 partite.

IL PUNTO SULLA JUVENTUS

Il ko per 4-0 con l’Atalanta ha fatto infuriare lo Stadium e la tifoseria bianconera: i passi falsi non sono più ammessi e probabilmente anche un finale di stagione perfetto potrebbe non bastare a Motta e a parte della squadra per cancellare i risultati negativi ad oggi innegabili. Fuori da Coppa Italia e Champions, la squadra piemontese deve obbligatoriamente raggiungere il quarto posto e a oggi sarebbe missione compiuta, ma restano ancora dieci partite e il calendario non aiuta. Chi per un attimo ha sognato lo Scudetto si è svegliato, e nel modo più brusco possibile.

PROBABILI FORMAZIONI

Nessuna assenza dal punto di vista disciplinare per le due squadre. Gli indisponibili restano gli stessi, con i bianconeri alle prese con i soliti problemi difensivi.

Fiorentina (3-5-2): de Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Per la sfida del Franchi i tipster di Netwin consigliano di puntare sul Gol segnato da entrambe le squadre quotato a 1.92, essendo Fiorentina e Juventus in questo momento vulnerabili dal punto di vista difensivo. Per l’esito della partita suggeriscono invece l’X quotato a 3.30.

PressGiochi