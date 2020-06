Fiorentina eSports prima dopo la fase a girone della eSportsItalia.com Cup

Lunedì 1 giugno si è conclusa la prima fase della eSportsItalia.com Cup, torneo FIFA 20 organizzato da eSports Italia in collaborazione con eSports Academy e Hexon eSports.

Dopo 3 round e 90 partite che hanno visto la partecipazione di 10 squadre di eSerie A, la Fiorentina eSports ha vinto il girone all’italiana conquistando 34 punti. Il Pro Player dei Viola, Giovanni “Giovhy69” Salvaggio, ha fatto registrare 9 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte in 18 sfide.

Lunedì 8 giugno andrà in scena la Final Eight tra le prime 8 in classifica. Oltre alle squadre già citate vi parteciperanno i team eSports di Parma, Lazio, Sampdoria, Inter e Atalanta. Restano fuori Udinese e Lecce che hanno chiuso la competizione rispettivamente al nono e decimo posto.

In attesa dell’ultimo atto, con quarti, semifinali e finale che si disputeranno in un’unica giornata, riportiamo le parole di Giulio Giorgetti, ideatore del torneo:“Soddisfare i tifosi e gli appassionati di eSports calcio in Italia significa strutturare eventi di alto profilo e di lunga durata. La esportsItalia.com Cup, coinvolgendo le squadre di eSerie A in una manifestazione di oltre 100 partite, vuole dare una risposta a questo bisogno”

PressGiochi