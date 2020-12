Finlandia. Veikkaus sceglie Yggdrasil come partner per la vendita al dettaglio

Yggdrasil è entrata per la prima volta nel segmento retail attraverso un nuovo accordo con l’operatore finlandese Veikkaus. Il fornitore di soluzioni di gioco online riproporrà e fornirà giochi di slot per la proprietà commerciale di Veikkaus in Finlandia sui terminali di video lotteria (VLT) di proprietà di Veikkaus. Yggdrasil fornisce già a Veikkaus contenuti slot nel canale online. I primi giochi al dettaglio di Yggdrasil dovrebbero essere pubblicati in Finlandia con Veikkaus attraverso la loro rete di vendita al dettaglio a metà del prossimo anno. Il fornitore ha detto che una prima prova di concetto è già stata raggiunta.

Bjorn Krantz, capo delle operazioni di mercato globale di Yggdrasil, ha dichiarato: “Siamo lieti di estendere la fornitura di contenuti di gioco a Veikkaus nella vendita al dettaglio. L’espansione della partnership nella vendita al dettaglio si inserisce perfettamente nella nostra strategia omnicanale e in quella di Veikkaus, dove possiamo efficacemente scalare le operazioni aziendali, promuovere un migliore valore totale per i giocatori e familiarizzare i contenuti. È stato un accurato processo di selezione da parte di Veikkaus e sono molto orgoglioso dei team coinvolti che guidano il processo di successo. Attendiamo con impazienza un lungo rapporto di vendita al dettaglio reciprocamente vantaggioso con Veikkaus”.

Jan Hagelberg, VP giochi da casinò di Veikkaus, ha dichiarato: “Finora, la distribuzione VLT al dettaglio è stata dedicata solo ai nostri contenuti interni, ma ora siamo pronti a ospitare una pipeline tecnica. Siamo entusiasti di espandere la nostra forte partnership dall’online per coprire anche la vendita al dettaglio”.

PressGiochi