Finlandia: tre nuovi progetti di legge in Ce su vigilanza, richiesta di licenza e obbligo di rendicontazione

La Finlandia ha presentato tre progetti di legge in Commissione Europea (Ce) relativi alla determinazione dei contributi di vigilanza, alla richiesta di licenze da parte degli operatori di gioco e

La Finlandia ha presentato tre progetti di legge in Commissione Europea (Ce) relativi alla determinazione dei contributi di vigilanza, alla richiesta di licenze da parte degli operatori di gioco e all’obbligo di rendicontazione previsti dalla legge nazionale sul gioco d’azzardo.

Il prima proposta di legge stabilirebbe modalità più dettagliate per l’attuazione dei contributi di vigilanza previsti dalla legge sui giochi d’azzardo (xx/2025). Il regolamento riguarderebbe i titolari di licenza per il diritto esclusivo, i giochi d’azzardo e i software di gioco.

La proposta definirebbe le procedure di pagamento, le modalità di versamento del contributo, nonché la trasmissione delle informazioni necessarie e le relative scadenze.

I contributi di vigilanza sarebbero basati sull’ammontare del margine lordo di gioco. Per il primo anno di attività, verrebbe previsto un procedimento speciale.

Il regolamento entrerebbe in vigore il 1° gennaio 2027.

A seguito della riforma del sistema dei giochi d’azzardo, è necessario emanare un regolamento specifico dell’autorità competente riguardante la determinazione, il versamento e le procedure di comunicazione dei contributi di vigilanza. Tale regolamento garantisce che i costi dell’autorità di controllo siano coperti in modo trasparente e prevedibile. Inoltre, è previsto un rafforzamento della tutela giuridica e della coerenza dell’azione amministrativa nella regolamentazione del mercato dei giochi d’azzardo.

Parlando del secondo progetto normativo, il regolamento definirebbe i requisiti formali della domanda, le condizioni per la concessione delle licenze, nonché le modalità di trasmissione delle informazioni e dei documenti necessari. Verrebbero inoltre specificati i requisiti dettagliati dell’autorità di vigilanza riguardo alle informazioni che il richiedente deve fornire nella domanda. Il regolamento garantirebbe il rispetto delle condizioni previste dalla legge sui giochi d’azzardo per l’ottenimento della licenza.

Il regolamento entrerebbe in vigore il 1° gennaio 2026.

Nell’ambito della riforma del sistema dei giochi d’azzardo, si passerebbe da un modello basato sul monopolio a un modello fondato sulle licenze, il che richiede una regolamentazione precisa del contenuto e della gestione delle domande di licenza. Il regolamento garantirebbe che tutti i richiedenti forniscano informazioni coerenti e sufficienti per la valutazione. L’obiettivo è aumentare la trasparenza, rendere più efficiente il processo autorizzativo dell’autorità competente e favorire l’accesso al mercato da parte di operatori affidabili. Il regolamento sosterrebbe la vigilanza delle autorità e l’uniformità nel processo decisionale sulle licenze.

Infine, l’ultima proposta stabilirebbe requisiti più dettagliati per i rapporti scritti annuali che i titolari di licenza, ai sensi della legge sui giochi d’azzardo (xx/2025), devono presentare. I rapporti annuali scritti includerebbero:

il piano operativo per l’anno successivo: dovrebbe descrivere le principali attività previste e le modifiche pianificate.

il bilancio preventivo per l’anno successivo: dovrebbe indicare una stima delle entrate e delle spese per l’esercizio successivo.

i documenti di bilancio dell’anno precedente: dovrebbero includere il conto economico, lo stato patrimoniale e le note integrative

una relazione sulla promozione dei giochi d’azzardo nell’anno precedente presentata dal titolare della licenza all’autorità di vigilanza, tenendo conto degli elementi specificati nel regolamento.

una relazione sull’evoluzione dell’attività di gioco nell’anno precedente: si dovrebbe indicare quali piani principali legati all’attività e alla licenza sono stati realizzati e quali no.

il piano di autocontrollo

una relazione sulle misure adottate per prevenire e ridurre i danni legati al gioco d’azzardo

una relazione su scommesse irregolari o sospette, casi di manipolazione delle competizioni e misure adottate per contrastare tali manipolazioni

La proposta definirebbe le scadenze e i contenuti delle relazioni previste dalla legge sui giochi d’azzardo (xx/2025). L’obbligo di rendicontazione sarebbe introdotto per garantire una vigilanza proattiva, sistematica ed efficace sull’attività di gioco.

Le relazioni annuali sopra descritte permetterebbero all’autorità di vigilanza di valutare una visione complessiva dell’attività prima dell’inizio dell’esercizio. Ciò consentirebbe di individuare tempestivamente eventuali rischi, aree prioritarie e necessità di vigilanza mirata. Il regolamento chiarirebbe le responsabilità degli operatori, sostenendo al contempo la conformità normativa e la prevenzione dei danni in modo anticipato.

La scadenza dello Standstill per i tre progetti di legge è fissata per il 10 novembre 2025.

PressGiochi