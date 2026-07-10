Finlandia, notificati a Bruxelles i regolamenti tecnici sul nuovo mercato del gioco

La Finlandia compie un nuovo passo nell’attuazione della riforma del mercato del gioco. Il Governo ha notificato alla Commissione europea due regolamenti tecnici destinati a disciplinare gli aspetti informatici e di controllo del nuovo sistema di concessioni previsto dalla legge sul gioco d’azzardo (Rahapelilaki 10/2026).

Le notifiche, registrate nel sistema TRIS sono state ricevute il 10 luglio e prevedono un periodo di standstill fino al 13 ottobre 2026. Entrambi i provvedimenti dovrebbero entrare in vigore il 1° luglio 2027, in concomitanza con l’avvio operativo del nuovo regime regolatorio.

Le misure riguardano due pilastri dell’architettura di controllo che accompagnerà l’apertura del mercato: la trasmissione standardizzata dei dati di gioco all’autorità di vigilanza e la certificazione elettronica delle informazioni prodotte dai sistemi degli operatori.

Il primo regolamento disciplina il cosiddetto “data vault”, il sistema attraverso il quale tutti i concessionari dovranno mettere a disposizione dell’autorità di controllo i dati relativi alle operazioni di gioco e ai conti dei giocatori. La normativa definisce in dettaglio le modalità di trasferimento delle informazioni, la struttura dei file, le procedure di implementazione e i requisiti tecnici della piattaforma.

L’obiettivo è garantire che tutti gli operatori trasmettano i dati secondo uno standard uniforme, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate o dalla configurazione dei propri sistemi. Secondo le autorità finlandesi, l’adozione di un modello unico consentirà una vigilanza più efficiente, ridurrà i rischi tecnici e faciliterà l’individuazione di eventuali anomalie o irregolarità.

Il secondo regolamento introduce invece l’obbligo di utilizzare una firma elettronica fornita direttamente dall’autorità di vigilanza per certificare tutti i dati relativi alle operazioni di gioco e ai movimenti dei conti dei clienti.

La soluzione scelta prevede l’utilizzo di un servizio di firma digitale gestito dall’amministrazione, con l’obiettivo di garantire l’immutabilità delle informazioni archiviate. In questo modo sarà possibile verificare che i dati non siano stati modificati successivamente alla loro registrazione, assicurando la piena tracciabilità delle operazioni.

Secondo la relazione che accompagna le notifiche, la conservazione integra dei dati rappresenta un elemento fondamentale per la tutela dei giocatori, poiché consente di ricostruire con certezza le operazioni in caso di contestazioni tra cliente e concessionario, oltre a rafforzare gli strumenti di controllo a disposizione dell’autorità.

Entrambi i provvedimenti precisano che la realizzazione tecnica del data vault resterà a carico dei concessionari, che potranno sviluppare una soluzione interna oppure affidarsi a fornitori esterni. Il Governo sottolinea che sul mercato esistono già diversi operatori in grado di offrire tali servizi e ritiene quindi che le misure non producano restrizioni ingiustificate della concorrenza.

Diversa la scelta relativa alla firma elettronica, che sarà invece centralizzata e gestita direttamente dall’autorità pubblica. Helsinki spiega di aver preferito questa soluzione per assicurare un controllo uniforme sull’integrità dei dati e perché un sistema analogo è già utilizzato nell’attuale modello monopolistico nazionale.

Nelle notifiche viene inoltre evidenziato che, durante la fase di consultazione tecnica, numerosi operatori e stakeholder hanno giudicato l’impianto complessivo coerente con gli obiettivi della riforma, suggerendo modifiche che hanno portato ad alcuni affinamenti delle specifiche tecniche. Le autorità finlandesi osservano anche che soluzioni analoghe sono già adottate in altri Stati membri dell’Unione europea.

Le due notifiche rappresentano uno dei tasselli operativi della più ampia riforma del mercato finlandese del gioco, che prevede il superamento dell’attuale monopolio in favore di un sistema basato sul rilascio di licenze e su un modello di vigilanza tecnologicamente avanzato, nel quale la disponibilità, l’integrità e la standardizzazione dei dati costituiranno elementi centrali dell’attività di controllo del regolatore.

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