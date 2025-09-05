Newsletter

05 Settembre 2025 - 18:28

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Finlandia, il NPB interviene contro gli influencer che promuovo gioco d’azzardo sui loro profili

Il Consiglio Nazionale di Polizia (NPB) della Finlandia ha intrapreso azioni contro la promozione del gioco d’azzardo sui social media, emettendo provvedimenti di divieto nei confronti di influencer che hanno

05 Settembre 2025

Share the post "Finlandia, il NPB interviene contro gli influencer che promuovo gioco d’azzardo sui loro profili"

Stampa pagina

Il Consiglio Nazionale di Polizia (NPB) della Finlandia ha intrapreso azioni contro la promozione del gioco d’azzardo sui social media, emettendo provvedimenti di divieto nei confronti di influencer che hanno pubblicato contenuti ritenuti in violazione della Legge nazionale sulle Lotterie.

Le decisioni, notificate nel maggio 2025 ma rese pubbliche solo nell’ultima settimana, impongono la rimozione immediata dei contenuti legati al gioco d’azzardo e vietano la pubblicazione di nuovo materiale promozionale rivolto alla Finlandia continentale.

Uno dei divieti è entrato in vigore a giugno, mentre l’altro è stato sospeso in attesa del ricorso presentato dall’influencer al Tribunale Amministrativo.

Le autorità hanno stabilito che questi individui potevano trarre profitto continuando la loro attività promozionale. Di conseguenza, il NPB ha associato ai provvedimenti una multa condizionale di €30.000 (circa $34.958) per ciascuno. Se gli influencer ignoreranno le regole e continueranno a pubblicare contenuti sul gioco d’azzardo rivolti al pubblico finlandese, dovranno pagare la sanzione.

Secondo quanto scoperto dalle indagini del NPB, gli influencer promuovevano giochi di diverse società straniere attraverso vari canali online, con Twitch e Kick indicati come piattaforme principali. Gli influencer avevano collaborato con società di gioco non finlandesi e operavano dall’estero, ritenendo erroneamente che la legge finlandese non si applicasse in tali circostanze.

Il consigliere senior del NPB, Tomi Sallinen, ha chiarito che questa è una falsa convinzione. Ha ribadito che solo Veikkaus Oy, la società statale di gioco, è autorizzata a promuovere il gioco d’azzardo nella Finlandia continentale.

Il NPB ha spiegato che, quando gli influencer collaborano con società di gioco, si tratta di marketing affiliato. L’obiettivo è indirizzare i giocatori finlandesi verso siti di gioco internazionali. Promuovendo questi servizi, gli influencer influenzano la visibilità delle attività di gioco in Finlandia e favoriscono aziende che fungono da intermediari per scommesse e giochi da casinò.

In un terzo caso analogo, un influencer che aveva già ricevuto un divieto all’inizio dell’anno è stato sorpreso a ignorare le restrizioni, continuando a promuovere operatori di gioco stranieri. Il NPB ha reagito chiedendo il pagamento della multa condizionale di €30.000. L’avviso di esecuzione è stato emesso a luglio e, poiché non è stato presentato alcun ricorso entro il termine legale, la sanzione è ora esigibile.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com

banner articolo interno
Leggi anche

PressGiochi MAG: il nuovo numero è online e pronto per la distribuzione

Basket – L’Italia sfida la Slovenia di Doncic per un posto nei quarti

TAR Emilia Romagna: sospesa chiusura di una sala scommesse a Ravenna, da verificare distanza dai luoghi sensibili

Paesi Bassi, KSA pubblica uno studio sulle analisi dei rischi dei fornitori di giochi: è necessaria una modifica della normativa

Caso Malta-Germania, Avvocato Generale Emiliou:“Nulla impedisce al consumatore di intentare una causa per ottenere la restituzione delle somme scommesse”

Aircash supera il milione di utenti

Pyramid of Ra, la prima slot… triangolare!

Forum Acadi 2025: il 17 settembre a Roma focus sulla tutela della salute nel comparto del gioco

Finlandia, il NPB interviene contro gli influencer che promuovo gioco d’azzardo sui loro profili

Eurasia e Medio Oriente al centro dell’attenzione al SBC Summit 2025: il palco dedicato ai mercati emergenti

ISOP 2025/2026: al via la nuova stagione con PokerStars partner ufficiale

OPAP: i casino online trascinano la crescita

slotmachineweb.com
www.mondogaming.eu
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy