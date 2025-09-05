Finlandia, il NPB interviene contro gli influencer che promuovo gioco d’azzardo sui loro profili

Il Consiglio Nazionale di Polizia (NPB) della Finlandia ha intrapreso azioni contro la promozione del gioco d’azzardo sui social media, emettendo provvedimenti di divieto nei confronti di influencer che hanno

Le decisioni, notificate nel maggio 2025 ma rese pubbliche solo nell’ultima settimana, impongono la rimozione immediata dei contenuti legati al gioco d’azzardo e vietano la pubblicazione di nuovo materiale promozionale rivolto alla Finlandia continentale.

Uno dei divieti è entrato in vigore a giugno, mentre l’altro è stato sospeso in attesa del ricorso presentato dall’influencer al Tribunale Amministrativo.

Le autorità hanno stabilito che questi individui potevano trarre profitto continuando la loro attività promozionale. Di conseguenza, il NPB ha associato ai provvedimenti una multa condizionale di €30.000 (circa $34.958) per ciascuno. Se gli influencer ignoreranno le regole e continueranno a pubblicare contenuti sul gioco d’azzardo rivolti al pubblico finlandese, dovranno pagare la sanzione.

Secondo quanto scoperto dalle indagini del NPB, gli influencer promuovevano giochi di diverse società straniere attraverso vari canali online, con Twitch e Kick indicati come piattaforme principali. Gli influencer avevano collaborato con società di gioco non finlandesi e operavano dall’estero, ritenendo erroneamente che la legge finlandese non si applicasse in tali circostanze.

Il consigliere senior del NPB, Tomi Sallinen, ha chiarito che questa è una falsa convinzione. Ha ribadito che solo Veikkaus Oy, la società statale di gioco, è autorizzata a promuovere il gioco d’azzardo nella Finlandia continentale.

Il NPB ha spiegato che, quando gli influencer collaborano con società di gioco, si tratta di marketing affiliato. L’obiettivo è indirizzare i giocatori finlandesi verso siti di gioco internazionali. Promuovendo questi servizi, gli influencer influenzano la visibilità delle attività di gioco in Finlandia e favoriscono aziende che fungono da intermediari per scommesse e giochi da casinò.

In un terzo caso analogo, un influencer che aveva già ricevuto un divieto all’inizio dell’anno è stato sorpreso a ignorare le restrizioni, continuando a promuovere operatori di gioco stranieri. Il NPB ha reagito chiedendo il pagamento della multa condizionale di €30.000. L’avviso di esecuzione è stato emesso a luglio e, poiché non è stato presentato alcun ricorso entro il termine legale, la sanzione è ora esigibile.

