Finlandia: il governo presenta un progetto di legge per annullare il monopolio sul gioco

Il governo finlandese ha presentato formalmente al Parlamento un disegno di legge che porrebbe fine ai diritti esclusivi di Veikkaus sulle scommesse e sui giochi da casinò online, sostituendo l’attuale sistema di monopolio con un modello di licenza che dovrebbe iniziare a gennaio 2027. Se implementata, la legislazione proposta permetterà agli operatori privati di richiedere licenze per offrire scommesse sportive e giochi da casinò online, allineando il sistema finlandese a quelli già applicati in paesi come Svezia e Danimarca.

Le riforme proposte pongono fine al monopolio di Veikkaus sul gioco online, aprendo la strada agli operatori di gioco stranieri per fornire i loro servizi legalmente in Finlandia,. Tuttavia, Veikkaus rimarrà il detentore del monopolio sulle lotterie, gratta e vinci, slot machine e giochi da casinò, garantendo il controllo statale su alcuni dei settori più ad alto rischio. La verifica obbligatoria dell’identità e le restrizioni di età rimarrebbero in vigore per tutti i servizi di gioco d’azzardo.

Nel 2026 verrà istituito un nuovo organismo di controllo e licenza che assumerà il pieno controllo normativo dal Consiglio di polizia nazionale entro il 2027. Sarà responsabile dell’applicazione delle restrizioni pubblicitarie, della revisione degli standard tecnici e della supervisione della conformità e della prevenzione dei danni.

Inoltre, il progetto di legge prevede rigide normative pubblicitarie per compensare i potenziali danni del gioco d’azzardo. Queste includono il divieto per gli influencer di promuovere sui social media il gioco, la limitazione della pubblicità esterna per slot online e giochi da casinò e il divieto di pubblicità sul gioco vicino alle scuole. Tuttavia, la legislazione consentirà le sponsorizzazioni di squadre sportive.

La riforma introduce anche l’autoesclusione unificata, limiti finanziari e il monitoraggio delle perdite in tempo reale per tutti gli operatori autorizzati. Le entrate statali saranno riscosse tramite imposte sulle società e tasse di licenza, con Veikkaus che continuerà a fornire dividendi allo Stato e ad applicare diritti esclusivi sui prodotti che detiene.

Il disegno di legge deve ora passare attraverso il Parlamento, dove affronterà diversi mesi di dibattiti, soprattutto perché istituzioni come l’Institute for Health and Welfare (THL) sostengono che l’apertura del mercato e l’aumento della pubblicità potrebbero aumentare i livelli di gioco d’azzardo problematico.

PressGiochi