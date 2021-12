Finlandia, EGBA: un’occasione mancata per la riforma del gioco d’azzardo

La proposta del governo finlandese di introdurre il blocco dei pagamenti per il gioco d’azzardo online è stata approvata dal parlamento del paese ma, con la sua introduzione, i responsabili politici hanno perso un’opportunità per una riforma del gioco d’azzardo significativa e in ritardo nel paese.

Il Parlamento Finlandese ha approvato una versione modificata di una proposta del governo per introdurre misure di blocco per i fornitori di servizi di pagamento (PSP) con l’obiettivo di impedire ai finlandesi di accedere a siti web di gioco d’azzardo non finlandesi. Il governo giustifica i blocchi della PSP per motivi di protezione dei consumatori, ma i critici sostengono che limiterà le libertà e la scelta dei consumatori.

Oggi, la Finlandia è l’unico stato membro dell’UE che ha ancora un modello esclusivo di monopolio del gioco d’azzardo online, ma il suo monopolio è stato oggetto di un crescente controllo pubblico negli ultimi anni e di una crescente pressione dalla domanda dei giocatori d’azzardo del paese per una maggiore scelta dei consumatori online. I blocchi della PSP proposti dal governo, parte di un gruppo di emendamenti alla legge sulla lotteria del paese, cercano di affrontare questo problema bloccando i pagamenti dei finlandesi da e verso i siti web di gioco d’azzardo non finlandesi.

Questa settimana, la maggioranza del parlamento del paese ha approvato un emendamento per bloccare solo le transazioni di pagamento da giocatori finlandesi a siti web di gioco d’azzardo non finlandesi e non viceversa. Ciò è avvenuto dopo che i parlamentari avevano sollevato diverse preoccupazioni sulle proposte, inclusa la preoccupazione che il blocco delle vincite dei giocatori sarebbe stato incostituzionale. Dopo l’approvazione del parlamento, la legge sulla lotteria modificata entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022 e i nuovi blocchi dei pagamenti saranno introdotti all’inizio del 2023.

L’esperienza di altri paesi mostra che la PSP e altri blocchi non influiscono in modo significativo sulla domanda dei consumatori e, con la sua introduzione, l’EGBA ritiene che i responsabili delle politiche abbiano perso un’opportunità per una riforma del gioco d’azzardo significativa e in ritardo in Finlandia. Allo stesso tempo, l’EGBA accoglie con favore la crescente discussione sia nel parlamento del paese che nella società in generale sul futuro della politica di gioco della Finlandia. I membri dell’EGBA sono stabiliti, autorizzati e regolamentati nella maggior parte degli Stati membri dell’UE e apprezzerebbero l’opportunità di richiedere una licenza, essere regolamentati e pagare le tasse in Finlandia, ma sono ancora impediti dalle attuali leggi sul gioco d’azzardo del paese.

L’introduzione dei blocchi della PSP è un’ammissione implicita che molti dei giocatori d’azzardo finlandesi preferiscono scommettere su altri siti Web piuttosto che su quello del monopolio statale. Ci sono molte ragioni per cui lo fanno: la disponibilità di migliori quote di scommessa e una migliore diversità e competenza nei prodotti offerti, solo per citarne alcuni. Nel mondo online, i consumatori votano con i piedi ed è per questo che continueremo a incoraggiare il governo a ripensare, piuttosto che rafforzare, il modello di monopolio del gioco d’azzardo online del paese e a sostenere i vantaggi derivanti dall’istituzione di un modello ben regolamentato e multi-licenza per il gioco d’azzardo online in Finlandia.

