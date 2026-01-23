Newsletter

23 Gennaio 2026

Finlandia, approvata nuova riforma sul gioco: nuovo ente regolatore e nuove misure per tutelare i giocatori

La nuova Legge finlandese sul gioco d’azzardo è stata pubblicata dopo l’approvazione presidenziale. La normativa introduce un quadro organico per regolamentare il gioco online in Finlandia a partire da luglio

23 Gennaio 2026

La nuova Legge finlandese sul gioco d’azzardo è stata pubblicata dopo l’approvazione presidenziale. La normativa introduce un quadro organico per regolamentare il gioco online in Finlandia a partire da luglio 2027.

Approvato dal Parlamento a dicembre, il testo definisce disposizioni relative a licenze, vigilanza e tutela dei giocatori, con l’obiettivo di proteggere i consumatori, contrastare le attività criminali e ridurre i rischi legati al gioco d’azzardo.

Aspetto fondamentale della riforma è l’introduzione di un sistema di doppia licenza.

Le licenze esclusive (fino a un massimo di due) sono riservate a società statali e riguardano lotterie, scommesse terrestri e slot machine fisiche. Con ogni probabilità saranno assegnate all’attuale operatore monopolista statale Veikkaus, che verrà diviso in due entità, una delle quali manterrà le attività in monopolio.

Le licenze aperte, invece, potranno essere rilasciate a operatori privati per attività come scommesse a quota fissa e variabile, casinò online, scommesse virtuali e slot elettroniche. Anche i fornitori di software saranno soggetti a licenza, con divieti rigorosi sui prodotti non autorizzati.

Le misure di tutela dei giocatori includono controlli di identità per l’apertura di un conto di gioco personale. Ogni accesso e transazione dovrà essere autenticato per prevenire riciclaggio di denaro e gioco minorile, probabilmente tramite il sistema di autenticazione bancaria finlandese (Bank‑ID).

Alle attività di gioco online potranno accedere solo i residenti permanenti e dovranno impostare limiti di spesa giornalieri e mensili. Saranno disponibili strumenti di autoesclusione per bloccare l’accesso in modo immediato o per periodi più lunghi.

La pubblicità nel mercato regolamentato dovrà essere moderata, non potrà rivolgersi a minori o gruppi vulnerabili e non potrà presentare il gioco come soluzione a problemi economici o sociali.

Per quanto riguarda l’attività di vigilanza, le competenze passeranno dal National Police Board (Poliisihallitus) a una nuova Autorità nazionale di supervisione istituita all’interno dell’agenzia Lupa‑ ja valvontavirasto (Agenzia per le autorizzazioni e la supervisione). Il nuovo regolatore avrà poteri molto più ampi rispetto al precedente: potrà rilasciare licenze, far rispettare le norme, raccogliere dati e imporre sanzioni.

La maggior parte delle disposizioni entrerà in vigore il 1º luglio 2027, mentre le procedure di rilascio delle licenze e le norme sulla cooperazione internazionale inizieranno il 1º marzo 2026. Fino alla metà del 2027, il National Police Board rimarrà l’autorità competente durante la fase di transizione.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com

