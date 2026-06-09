Newsletter

09 Giugno 2026 - 18:19

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Finlandia, apertura del mercato del gioco online: presentate già 50 domande di licenza

La Finlandia si prepara ad aprire il proprio mercato del gioco d’azzardo a un sistema basato sulle licenze, segnando una delle più importanti riforme del settore degli ultimi anni nel

09 Giugno 2026

Share the post "Finlandia, apertura del mercato del gioco online: presentate già 50 domande di licenza"

Stampa pagina

La Finlandia si prepara ad aprire il proprio mercato del gioco d’azzardo a un sistema basato sulle licenze, segnando una delle più importanti riforme del settore degli ultimi anni nel Paese nordico. Dal 1° marzo 2026, data di apertura delle candidature, l’autorità competente ha già ricevuto 50 richieste di licenza da parte di operatori interessati a entrare nel futuro mercato regolamentato.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione per il Gioco d’Azzardo del Consiglio Nazionale di Polizia finlandese, l’iter di valutazione delle domande richiede attualmente circa sei mesi. Una volta presentata la richiesta, gli operatori devono versare una tassa amministrativa di 29.000 euro prima che l’esame della documentazione possa iniziare ufficialmente.

L’autorità finlandese ha sottolineato che la valutazione delle candidature non si limiterà agli aspetti formali, ma comprenderà un’analisi approfondita dell’affidabilità e dell’idoneità degli operatori. Tra i documenti richiesti figurano certificati, estratti di registri pubblici e relazioni dettagliate sulla struttura aziendale e finanziaria delle società richiedenti.

La procedura risulta particolarmente complessa poiché la maggior parte delle domande proviene da operatori internazionali. In molti casi, le autorità potrebbero richiedere ulteriori informazioni, soprattutto in merito alla situazione finanziaria delle società collegate ai richiedenti e alle fonti di finanziamento previste per l’avvio delle attività nel mercato finlandese.

Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo sistema è l’assenza di una scadenza per la presentazione delle domande. Le richieste possono essere inoltrate in qualsiasi momento, rendendo il processo di licensing continuo.

Tuttavia, gli operatori interessati a essere pronti al lancio del mercato dovranno considerare attentamente i tempi di elaborazione. Le autorità invitano inoltre le aziende a evitare richieste frequenti sullo stato delle pratiche, poiché tali attività rischiano di rallentare ulteriormente il lavoro degli uffici incaricati delle valutazioni.

La liberalizzazione del mercato entrerà concretamente in vigore il 1° luglio 2027. Da quella data, gli operatori che avranno ottenuto una licenza potranno iniziare a offrire legalmente i propri servizi ai consumatori finlandesi. Fino al 30 giugno 2027, la supervisione del settore e il rilascio delle autorizzazioni continueranno a essere gestiti dal Consiglio Nazionale di Polizia. Successivamente, le competenze saranno trasferite alla nuova Agenzia Finlandese di Vigilanza, che assumerà il ruolo di regolatore del mercato.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Riordino del gioco fisico a rischio, Marcotti (Federbingo): “Lo Stato non può permettersi di arretrare”

Baricentro o ingresso? Criterio di calcolo della distanza del raggio e del percorso pedonale nei distanziometri regionali

Mondiale FIFA 2026, Flutter: sarà il più grande evento di scommesse di sempre

Tra fusioni e nuove rotte: il gaming europeo si riorganizza

Anche la AI può avere problemi di dipendenza da gioco!

Regno Unito. Raccolta di gioco a 4,5 miliardi £ nel Q4 2025: casinò online a quota 1,49 miliardi

Marche, Ass. Calcinaro: “Stanziati oltre 5 milioni di euro per prevenzione e cura del gioco d’azzardo patologico”

Betsson presenta le “Race Casino”: una nuova dimensione interattiva per l’intrattenimento

STS FIT, riordino terrestre: un’altra occasione mancata

Mondiali 2026: è l’anno della Gen Z. Da Yamal a O’ Reilly, gli esperti Sisal pronosticano il “Miglior Giovane” del torneo

Giochi pubblici, EGP-FIPE al Senato: “Stallo normativo e regole locali frammentate. Così cresce il gioco non controllato”

A Roma il convegno del Forum delle Associazioni Familiari: “Scommettere sul futuro (quello vero)”

slotmachineweb.com
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter