Finlandia, apertura del mercato del gioco online: presentate già 50 domande di licenza

La Finlandia si prepara ad aprire il proprio mercato del gioco d’azzardo a un sistema basato sulle licenze, segnando una delle più importanti riforme del settore degli ultimi anni nel Paese nordico. Dal 1° marzo 2026, data di apertura delle candidature, l’autorità competente ha già ricevuto 50 richieste di licenza da parte di operatori interessati a entrare nel futuro mercato regolamentato.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione per il Gioco d’Azzardo del Consiglio Nazionale di Polizia finlandese, l’iter di valutazione delle domande richiede attualmente circa sei mesi. Una volta presentata la richiesta, gli operatori devono versare una tassa amministrativa di 29.000 euro prima che l’esame della documentazione possa iniziare ufficialmente.

L’autorità finlandese ha sottolineato che la valutazione delle candidature non si limiterà agli aspetti formali, ma comprenderà un’analisi approfondita dell’affidabilità e dell’idoneità degli operatori. Tra i documenti richiesti figurano certificati, estratti di registri pubblici e relazioni dettagliate sulla struttura aziendale e finanziaria delle società richiedenti.

La procedura risulta particolarmente complessa poiché la maggior parte delle domande proviene da operatori internazionali. In molti casi, le autorità potrebbero richiedere ulteriori informazioni, soprattutto in merito alla situazione finanziaria delle società collegate ai richiedenti e alle fonti di finanziamento previste per l’avvio delle attività nel mercato finlandese.

Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo sistema è l’assenza di una scadenza per la presentazione delle domande. Le richieste possono essere inoltrate in qualsiasi momento, rendendo il processo di licensing continuo.

Tuttavia, gli operatori interessati a essere pronti al lancio del mercato dovranno considerare attentamente i tempi di elaborazione. Le autorità invitano inoltre le aziende a evitare richieste frequenti sullo stato delle pratiche, poiché tali attività rischiano di rallentare ulteriormente il lavoro degli uffici incaricati delle valutazioni.

La liberalizzazione del mercato entrerà concretamente in vigore il 1° luglio 2027. Da quella data, gli operatori che avranno ottenuto una licenza potranno iniziare a offrire legalmente i propri servizi ai consumatori finlandesi. Fino al 30 giugno 2027, la supervisione del settore e il rilascio delle autorizzazioni continueranno a essere gestiti dal Consiglio Nazionale di Polizia. Successivamente, le competenze saranno trasferite alla nuova Agenzia Finlandese di Vigilanza, che assumerà il ruolo di regolatore del mercato.

PressGiochi