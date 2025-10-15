“Find Your EDGE” racchiude la forza e l’influenza di iGB Affiliate Barcelona 2026

“Are you ready to find your EDGE?” è la proposta commerciale alla base della campagna di comunicazione internazionale a supporto di iGB Affiliate Barcelona, in programma il 20 e 21

“Are you ready to find your EDGE?” è la proposta commerciale alla base della campagna di comunicazione internazionale a supporto di iGB Affiliate Barcelona, in programma il 20 e 21 gennaio 2026 presso Fira Barcelona Gran Via.

L’evento, unico nel suo genere dedicato esclusivamente agli affiliati del settore iGaming, sarà un vero e proprio polo di innovazione, con oltre 200 espositori che presenteranno la più ampia concentrazione di soluzioni pensate per offrire agli operatori un vantaggio da first mover in un mercato globale altamente competitivo.

Guardando all’edizione di gennaio, Naomi Barton, Portfolio Director di iGB Events, ha dichiarato: “Eventi di settore come iGB Affiliate Barcelona svolgono molteplici ruoli fondamentali, tra cui la possibilità di connettersi, innovare, restare al passo con i tempi e, naturalmente, fare business. Il panorama in evoluzione per gli affiliati e i programmi di affiliazione rende oggi più che mai essenziale un coinvolgimento a 360 gradi con l’intero settore.”

“La crescente domanda di spazi espositivi fa sì che l’edizione 2026 sarà quasi il 20% più grande rispetto a quella del 2025 e rappresenterà il più grande raduno di affiliati al mondo. Nessun altro evento riunisce l’intero ecosistema dell’iGaming – operatori, fornitori di giochi, vendor tecnologici e affiliati – sotto lo stesso tetto.”

“Le opportunità di sviluppare nuovo business, rafforzare partnership strategiche e creare relazioni basate sulla fiducia sono uniche per iGB Affiliate. Per questo ci aspettiamo di accogliere oltre 11.000 professionisti dell’affiliazione a Barcellona, tutti accomunati dalla volontà di immergersi nel futuro dell’iGaming e iniziare l’anno con un vantaggio competitivo.”

L’edizione 2026 si estenderà su 17.815 metri quadrati, con un incremento del 19% rispetto ai 14.991 metri quadrati del 2025 e quasi il doppio rispetto all’edizione del 2022 (9.153 mq). L’espansione – che coinvolgerà i padiglioni 8.0 e 8.1 di Fira Gran Via – riflette una domanda senza precedenti, sia da parte di nuovi espositori attratti dalle opportunità di business offerte da iGB Affiliate, sia da partner storici che hanno deciso di ampliare la propria presenza.

PressGiochi