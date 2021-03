Finanziamenti rischiosi. Il fondo InvestEU non sostiene il gioco d’azzardo

Il fondo InvestEU non sostiene il gioco d’azzardo, le attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software di giochi.

E’ quanto fa sapere la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Parlando del Fondo InvetEU, un nuovo programma comunitario per sostenere gli investimenti e l’accesso ai finanziamenti dal 2021 al 2027.

Il fondo InvestEU – si legge – sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento dei partner esecutivi per investimenti che, per le loro caratteristiche (bene pubblico, esternalità, asimmetrie informative, considerazioni riguardo alla coesione socioeconomica o altro), non possono generare sufficienti rendimenti finanziari a livello di mercato o sono considerati troppo rischiosi (rispetto ai livelli di rischio che i soggetti privati interessati sono disposti ad accettare).

A causa di queste caratteristiche, tali operazioni di finanziamento e di investimento non possono accedere al finanziamento sul mercato a condizioni ragionevoli in termini di prezzo, requisiti in materia di garanzie, tipologia di finanziamento, durata del finanziamento concesso o altre condizioni, e, senza sostegno pubblico, non sarebbero affatto effettuate nell’Unione, o non sarebbero effettuate nella stessa misura.

Il nuovo programma InvestEU segue e sostituisce l’attuale FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici), istituito dopo la crisi finanziaria.

PressGiochi