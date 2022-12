Finale X Factor 2022, i Santi Francesi favoriti a 1,72

Tutto pronto per la finale di X Factor 2022, l’ultimo atto del talent show andrà in scena al Forum di Assago e avrà come protagonisti i Santi Francesi, Beatrice Quinta,

Tutto pronto per la finale di X Factor 2022, l’ultimo atto del talent show andrà in scena al Forum di Assago e avrà come protagonisti i Santi Francesi, Beatrice Quinta, Linda e il gruppo dei Tropea. Secondo gli esperti Sisal, restano saldamente in testa nella classifica dei favoriti i Santi Francesi, il duo indie pop guidato da Rkomi, proposti vincenti a 1,72. A sorpresa, sul secondo gradino del podio, si piazza Beatrice Quinta, l’artista siciliana della squadra di Dargen D’Amico che, puntata dopo puntata, ha conquistato gli spettatori con le sue esibizioni sopra le righe, tanto che il suo trionfo è il secondo più probabile, a 2,75. C’è poi Linda, capitanata da Fedez, in pole position sin dall’inizio e ora terza, a quota 6,00.

Decisamente più lontana la vittoria dei Tropea, il Gruppo di Ambra che ha il record del talent avendo raggiunto la finale superando ben 5 ballottaggi: il loro successo è a 33.00. Proprio i Tropea sono i primi indiziati a essere i primi eliminati della finale, a 1,35, con Linda che segue a 3,50. Su Sisal è possibile puntare anche sul primo e secondo classificato, con la coppia Santi Francesi – Beatrice Quinta a 1,90 e gli stessi artisti a posizioni invertite a 3,00. E infine, anche sul podio in ordine, con Santi Francesi, Beatrice Quinta e Linda opzione a 2,25.

