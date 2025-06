Finale Nations League 2025: Portogallo e Spagna si giocano il titolo

La Nations League si prepara a vivere il suo atto conclusivo con una finale di altissimo profilo: Portogallo e Spagna si affronteranno per il titolo, in una sfida che promette grande intensità, qualità e spettacolo. A completare il quadro dell’ultimo atto del torneo, la finale per il terzo posto tra Germania e Francia, due giganti del calcio europeo pronti a contendersi un posto sul podio.

Il Portogallo arriva all’appuntamento forte di un gruppo equilibrato trascinato ancora da Cristiano Ronaldo, capace di unire esperienza internazionale e talento emergente. La squadra lusitana ha dimostrato solidità, compattezza e capacità di gestione nei momenti decisivi, qualificandosi meritatamente per l’ultimo atto del torneo.

Dall’altra parte, la Spagna ha confermato il suo DNA tecnico, con un gioco basato sul possesso palla, la pressione alta e l’organizzazione tattica. Il percorso verso la finale è stato segnato da prestazioni convincenti e da una rosa in grado di alternare giovani promesse e leader consolidati. Quella tra Portogallo e Spagna non sarà solo una sfida per il trofeo, ma anche un confronto tra due scuole calcistiche che hanno segnato gli ultimi vent’anni di calcio europeo, entrambe alla ricerca di un titolo prestigioso per rafforzare ambizioni e identità.

Per questo match i bookies di Betsson vedono la Spagna favorita con il segno 2 a 1.88, mentre il successo del Portogallo è bancato con l’ 1 a 3.75. Il pareggio è quotato a 3.75. L’Over 2,5 si gioca a 1.61, l’Under a 2.18; Goal a 1.58, No Goal a 2.25. Tra i risultati esatti abbiamo: l’1-1 quotato a 7.50, l’1-2 a 9.00 e lo 0-1 bancato a 10.00.

A precedere la finale, andrà in scena la sfida per il terzo posto tra Germania e Francia, due potenze del calcio mondiale che si contendono un piazzamento di prestigio. Dopo un cammino altalenante ma ricco di contenuti tecnici, entrambe le nazionali vogliono chiudere il torneo con una vittoria per consolidare il proprio progetto in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Germania favorita con il segno 1 a 2.45, mentre il successo della Francia è bancato con il 2 a 2.65. Il pareggio è quotato a 3.65. L’Over 2,5 si gioca a 1.51, l’Under a 2.40; Goal a 1.45, No Goal a 2.57. Tra i risultati esatti abbiamo: l’1-1 quotato a 7.50, il 2-1 a 10.00 e l’ 1-2 bancato a 10.50.

PressGiochi