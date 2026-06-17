Filippine, PAGCOR: “Sostituire le pubblicità sul gioco responsabile con la helpline contro il gioco problematico”

La Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) ha disposto che tutti gli operatori del gioco e i soggetti interessati sostituiscano le attuali campagne pubblicitarie sul gioco responsabile con materiali dedicati

La Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) ha disposto che tutti gli operatori del gioco e i soggetti interessati sostituiscano le attuali campagne pubblicitarie sul gioco responsabile con materiali dedicati alla promozione della nuova National Problem Gambling Helpline (NPGH), il servizio nazionale di assistenza per il gioco problematico attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

“Il gioco responsabile va oltre la semplice sensibilizzazione. Significa anche garantire che l’aiuto sia facilmente accessibile a chi ne ha più bisogno”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di PAGCOR, Alejandro H. Tengco.

In base a una circolare emanata il 9 giugno dal Gaming Licensing and Development Department (GLDD), PAGCOR ha ordinato a tutti i concessionari, fornitori, amministratori di sistemi di gioco, gestori di sale da gioco e agli altri soggetti interessati di sostituire tutte le pubblicità esistenti con il nuovo modello promozionale dedicato alla NPGH.

Secondo Tengco, la direttiva riguarda cartelloni pubblicitari, affissioni murali, schermi digitali e tutte le altre forme di pubblicità esterna (Out-of-Home, OOH) che attualmente riportano messaggi sul gioco responsabile.

“Promuovendo la NPGH, che abbiamo lanciato recentemente, possiamo offrire un supporto professionale alle persone e alle famiglie colpite dai danni legati al gioco. Questa iniziativa riflette l’impegno di PAGCOR nel promuovere un ambiente di gioco più sicuro e responsabile per tutti”, ha aggiunto Tengo.

Tutte le sostituzioni pubblicitarie dovranno essere completate entro il 15 luglio 2026 e rimanere esposte fino al 15 settembre 2026.

Tengco ha inoltre chiarito che le nuove campagne dedicate alla NPGH non necessiteranno dell’approvazione preventiva dell’Ad Standards Council (ASC), anche se il Consiglio rilascerà un certificato di esenzione. Tutti i soggetti coinvolti dovranno inoltre presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle sostituzioni utilizzando il modello predisposto.

Il rapporto dovrà essere trasmesso al GLDD entro il 16 luglio 2026. Il mancato rispetto delle disposizioni potrà comportare sanzioni regolamentari e ulteriori provvedimenti da parte dell’ASC.

Lanciata il 26 maggio 2026 in collaborazione con la Seagulls Flock Organization Inc., la National Problem Gambling Helpline è un servizio di supporto attivo 24 ore su 24 dedicato alle persone che affrontano problemi legati al gioco d’azzardo.

La linea di assistenza è gestita da consulenti appositamente formati e professionisti della salute mentale, che forniscono supporto e consulenza in forma riservata. L’ultima direttiva si inserisce nel più ampio programma di iniziative di gioco responsabile promosso da PAGCOR.

Già nel luglio dello scorso anno, l’ente aveva disposto la rimozione immediata di tutti i cartelloni pubblicitari e delle altre forme di pubblicità esterna dedicate al gioco d’azzardo, nell’ambito di un rafforzamento delle regole che disciplinano la promozione del gambling negli spazi pubblici.

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