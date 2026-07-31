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Filippine. PAGCOR: ricavi in calo del 26,6% nel primo semestre 2026, pesa la flessione dell’online

La Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) ha reso noto che i ricavi totali del primo semestre del 2026 sono diminuiti del 26,64%, a causa del calo degli introiti derivanti

31 Luglio 2026

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La Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) ha reso noto che i ricavi totali del primo semestre del 2026 sono diminuiti del 26,64%, a causa del calo degli introiti derivanti dalle attività di gioco, che ha inciso sui risultati finanziari dell’ente statale. Da gennaio a giugno, i ricavi complessivi di PAGCOR hanno raggiunto 43,32 miliardi di pesos filippini (Php), rispetto ai 59,05 miliardi di pesos registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.

I ricavi provenienti dalle attività di gioco, che continuano a rappresentare la principale fonte di entrate della società, sono diminuiti del 27,1%, passando da 53,40 miliardi di pesos a 38,92 miliardi di pesos.

Il presidente e amministratore delegato di PAGCOR, Alejandro H. Tengco, ha dichiarato che il calo è stato determinato principalmente dalla riduzione dei ricavi del segmento del gioco elettronico.

Le entrate derivanti da eGames, eBingo e dai concessionari del bingo sono diminuite del 41,85%, scendendo a 18,60 miliardi di pesos dai 32 miliardi di pesos registrati nel primo semestre del 2025. Nel frattempo, i ricavi dei casinò autorizzati e dei casinò gestiti direttamente da PAGCOR sono diminuiti rispettivamente del 3,85% e dell’8,67%.

L’utile operativo netto di PAGCOR nel primo semestre è diminuito del 35,05%, attestandosi a 31,75 miliardi di pesos, mentre l’utile netto è crollato dell’85,29%, fermandosi a 1,58 miliardi di pesos.

Nel solo primo semestre dell’anno, PAGCOR ha versato alla PSC 2,01 miliardi di pesos, con un aumento del 58,68% rispetto agli 1,26 miliardi di pesos dello stesso periodo del 2025.

Nonostante il calo dei ricavi, PAGCOR ha comunque contribuito con 30,16 miliardi di pesos alle finanze pubbliche e alle attività di interesse nazionale nel corso dei primi sei mesi del 2026. Oltre ai 2,01 miliardi di pesos versati alla Philippine Sports Commission (PSC), l’ente ha destinato 18,49 miliardi di pesos al Governo nazionale, corrispondenti alla quota del 50% prevista dalla normativa, e ha versato 1,94 miliardi di pesos a titolo di franchise tax del 5%. Sono stati inoltre stanziati 7,36 miliardi di pesos per il finanziamento di progetti socio-civici, 340,05 milioni di pesos a favore delle città ospitanti, 9,87 milioni di pesos per l’imposta sul reddito delle società e 4,47 milioni di pesos per gli incentivi e i benefici destinati ad atleti, allenatori e tecnici vincitori, in conformità con la Legge della Repubblica n. 10699.

 

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