Newsletter

17 Febbraio 2026 - 15:22

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Filippine. PAGCOR propone di rendere più severe le norme sulla pubblicità al gioco

La Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) propone un inasprimento delle norme sulle promozioni di gioco d’azzardo, includendo un divieto totale delle pubblicità radiotelevisive, requisiti KYC più rigorosi e nuovi

17 Febbraio 2026

Share the post "Filippine. PAGCOR propone di rendere più severe le norme sulla pubblicità al gioco"

Stampa pagina

La Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) propone un inasprimento delle norme sulle promozioni di gioco d’azzardo, includendo un divieto totale delle pubblicità radiotelevisive, requisiti KYC più rigorosi e nuovi servizi di supporto per i giocatori problematici.

Il presidente di PAGCOR, Alejandro Tengco, intervenendo mercoledì scorso davanti alla Commissione del Senato per Giochi e Spettacoli, ha espresso il proprio sostegno a un divieto completo delle pubblicità di gioco d’azzardo su radio e televisione.

La proposta andrebbe oltre l’attuale restrizione che limita gli spot alle fasce orarie non di punta, tra le 17:30 e le 20:30. Sebbene le emittenti radiofoniche e televisive abbiano richiesto la possibilità di mantenere spazi pubblicitari nelle ore di minor ascolto per salvaguardare le entrate, Tengco ha ribadito che un divieto totale è necessario per proteggere i settori più vulnerabili della popolazione.

L’ente ha già rimosso cartelloni e pubblicità sui trasporti pubblici e richiede il controllo preventivo delle promozioni digitali, con la possibilità di bloccare contenuti non autorizzati. Le pubblicità non autorizzate possono essere bloccate dal Cybercrime Investigation and Coordinating Centre e dalla National Telecommunications Commission.

PAGCOR rafforzerà inoltre la verifica dell’identità dei giocatori, imponendo documenti ufficiali e selfie in tempo reale per la registrazione, al fine di ridurre account multipli e aumentare la trasparenza tra i 32 milioni di utenti registrati.

L’agenzia sta anche collaborando alla creazione di una linea di assistenza attiva 24/7 per problemi di gioco e sostiene la possibilità di ripristinare i servizi di e-wallet per gli operatori autorizzati, sospesi nel 2025, qualora vengano introdotte garanzie e standard di conformità più stringenti.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it

banner articolo interno
Leggi anche

Champions League, andata playoff, trasferte insidiose per le italiane: Inter a Bodo, Juventus a Istanbul, Atalanta a Dortmund

Torino: partite di poker illegali in un bar, sequestrati il locale e gli strumenti di gioco

Champions League – L’Inter in casa del Bodø/Glimt: sarà un’altra vittima illustre dei norvegesi? Non per gli esperti Sisal, che favoriscono i nerazzurri a 1,75

Tino (Betsson): “Riordino giochi, le nuove regole non fanno paura, la vera sfida è trasformare gli investimenti in opportunità”

Admiral Bet sceglie l’aggregatore Casinò di Microgame per entrambi i suoi brand AdmiralBet.it e Starvegas.it

Filippine. PAGCOR propone di rendere più severe le norme sulla pubblicità al gioco

Torino: minori in una sala scommesse, sanzione di 6.600 euro per il titolare

Gioco patologico, la Francia presenta nuovo progetto di legge in Ce

Scommesse. ADM mette ordine tra errori quota e bug: nuova circolare per i concessionari di gioco

Rovigo: 79 persone seguite dai SerD per disturbo da gioco d’azzardo

Ranking eCommerce: Sisal resta nella top 10 italiana, domina Amazon tra i marketplace

Totocalcio, il palinsesto del concorso n° 9 del 21 febbraio 2026 – 23 febbraio 2026

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy