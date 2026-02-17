Filippine. PAGCOR propone di rendere più severe le norme sulla pubblicità al gioco

La Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) propone un inasprimento delle norme sulle promozioni di gioco d’azzardo, includendo un divieto totale delle pubblicità radiotelevisive, requisiti KYC più rigorosi e nuovi servizi di supporto per i giocatori problematici.

Il presidente di PAGCOR, Alejandro Tengco, intervenendo mercoledì scorso davanti alla Commissione del Senato per Giochi e Spettacoli, ha espresso il proprio sostegno a un divieto completo delle pubblicità di gioco d’azzardo su radio e televisione.

La proposta andrebbe oltre l’attuale restrizione che limita gli spot alle fasce orarie non di punta, tra le 17:30 e le 20:30. Sebbene le emittenti radiofoniche e televisive abbiano richiesto la possibilità di mantenere spazi pubblicitari nelle ore di minor ascolto per salvaguardare le entrate, Tengco ha ribadito che un divieto totale è necessario per proteggere i settori più vulnerabili della popolazione.

L’ente ha già rimosso cartelloni e pubblicità sui trasporti pubblici e richiede il controllo preventivo delle promozioni digitali, con la possibilità di bloccare contenuti non autorizzati. Le pubblicità non autorizzate possono essere bloccate dal Cybercrime Investigation and Coordinating Centre e dalla National Telecommunications Commission.

PAGCOR rafforzerà inoltre la verifica dell’identità dei giocatori, imponendo documenti ufficiali e selfie in tempo reale per la registrazione, al fine di ridurre account multipli e aumentare la trasparenza tra i 32 milioni di utenti registrati.

L’agenzia sta anche collaborando alla creazione di una linea di assistenza attiva 24/7 per problemi di gioco e sostiene la possibilità di ripristinare i servizi di e-wallet per gli operatori autorizzati, sospesi nel 2025, qualora vengano introdotte garanzie e standard di conformità più stringenti.

PressGiochi