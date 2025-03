Filippine: nonostante il divieto di POGO, nel 2024 il mercato del gioco cresce del 25%

Il presidente e CEO di Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) Alejandro H. Tengco ha affermato che l’industria filippina dei giochi rimane robusta nonostante il divieto per gli operatori di

Il presidente e CEO di Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) Alejandro H. Tengco ha affermato che l’industria filippina dei giochi rimane robusta nonostante il divieto per gli operatori di gioco offshore filippini (POGO)

Il Gross Gaming revenue (GGR) del paese è aumentato a PHP410 miliardi, un significativo aumento del 25% rispetto all’anno precedente. Mentre i casinò fisici hanno contribuito con 201 miliardi di PHP ($3,5 miliardi), quasi la metà del GGR totale, il settore E-Games e E-Bingo ha visto una crescita straordinaria e ha generato PHP154,51 miliardi, un aumento del 165% su base annua.

“Attribuiamo parzialmente questa crescita del settore agli adeguamenti delle politiche strategiche che abbiamo implementato, come la riduzione graduale dei tassi di commissioni per le e-games dal 2023”, ha affermato il CEO di PAGCOR Alejandro H. Tengco.

“In passato PAGCOR raccoglieva tra il 50 e il 55% delle commissioni di licenza, scoraggiando così l’espansione del mercato, ma a partire dal 1 ° gennaio 2025, i nostri tassi di commissioni per le e-games sono solo al 30% di GGR”, ha aggiunto Tengco.

Queste riduzioni hanno incoraggiato gli operatori non registrati a unirsi al mercato regolamentato, prevenendo al contempo le chiusure volontarie e sostenendo la redditività tra gli operatori autorizzati.

Tengco ha anche sottolineato l’impegno di PAGCOR per le iniziative di gioco responsabile, come parte della visione a lungo termine dell’agenzia per un settore di gioco più sostenibile ed etico. “PAGCOR riconosce che il futuro dei giochi filippini sarà sempre più guidato dalla tecnologia. Questo è il motivo per cui PAGCOR continuerà a regolare da vicino i giochi elettronici garantendo al contempo una forte supervisione per combattere gli operatori illegali.

Desideriamo assicurare agli stakeholder del settore che, anche se ci impegniamo per un maggiore successo, il gioco responsabile e l’integrità del mercato continueranno a essere al centro dei nostri sforzi”, ha affermato.

“I giorni migliori del gioco d’azzardo filippino devono ancora venire e non vediamo l’ora di lavorare con tutti voi per dare forma a ciò che verrà dopo”, ha concluso Tengco.

PressGiochi