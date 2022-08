Filippine: nel secondo trimestre entrate dai giochi in aumento del 144%

Le autorità filippine hanno riferito che le entrate lorde di gioco nel secondo trimestre dell’anno sono state di 45,89 miliardi di PHP (824,2 milioni di dollari USA). Si tratta di un aumento del 40,1% su base trimestrale e del 144% su base annua.

L’aumento delle entrate è stato attribuito all’allentamento delle restrizioni di Covid-19 poiché molti casinò nelle Filippine hanno ripreso la piena attività a marzo.

I casinò resort Entertainment City di Manila hanno generato 37,01 miliardi di PHP in GGR, pari all’80,6% di tutto il GGR. La cifra è aumentata del 37,6% su base trimestrale e del 152,3% rispetto allo scorso anno.

I casinò nella Clark Freeport Zone hanno generato 4,75 miliardi di PHP GGR, in aumento rispetto a 3,01 miliardi di PHP nel primo trimestre.

I casinò gestiti da PAGCOR hanno registrato entrate aggregate (escluso il bingo interno) di 3,79 miliardi di PHP, in aumento del 45,4% su base trimestrale. Un totale di 1,32 miliardi di PHP è stato generato dai giochi da tavolo nei casinò gestiti da PAGCOR, in crescita del 63,6% rispetto al trimestre precedente. L’importo generato dalle slot negli stessi casinò è aumentato del 28,6%, a quasi 2,12 miliardi di PHP.

PAGCOR registra un utile netto di 38,8 milioni di dollari per il primo semestre. La Philippines Amusement and Gaming Corp (PAGCOR) ha condiviso i suoi risultati finanziari per la prima metà dell’anno. Ha registrato un utile netto di 2,16 miliardi di PHP (38,8 milioni di dollari), in aumento del 2.600% rispetto allo scorso anno. L’autorità di regolamentazione ha riportato entrate dalle operazioni di gioco per 24,72 miliardi di PHP (443 milioni di dollari), in aumento del 67,3% su base annua. Il reddito totale è stato di 26,70 miliardi di PHP, in aumento del 68,1%.

