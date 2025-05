Filippine: nel primo trimestre del 2025 il GGR ammonta a $1,88mld

The Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) ha reso noto i dati relativi al mercato del gioco d’azzardo nelle Filippine nel primo trimestre del 2025.

Il Gross Gaming Revenue (GGR) nelle Filippine è stato PHP104.12 miliardi ($1,88 miliardi) per il primo trimestre. Il conteggio è aumentato del 27,44% su base annua. Il segmento E-Games e E-Bingo è stato il principale generatore di entrate per la prima volta, contribuendo con PHP51.39 miliardi ($927 milioni), ovvero il 49,36% del GGR totale.

Il presidente e amministratore delegato di PAGCOR Alejandro H. Tengco commenta così i dati: “Questo non rappresenta solo la crescita dei ricavi, ma anche il modo in cui il comportamento dei consumatori continua a spostarsi verso esperienze di gioco digitali e on-demand, accelerate da un maggiore accesso alla tecnologia mobile”.

Il capo di PAGCOR ha anche notato come l’ascesa dell’industria dei giochi elettronici abbia drasticamente rimodellato il panorama del gioco filippino: “Mentre le piattaforme digitali prendono il centro della scena, anche l’industria del gioco filippina sta subendo un cambiamento di paradigma. Pertanto, il nostro obiettivo come autorità di regolamentazione è quello di trovare il giusto equilibrio tra innovazione, protezione dei giocatori e sostenibilità a lungo termine del l’industria”, ha affermato.

I casinò con licenza, che hanno storicamente rappresentato il settore trainante del GGR, hanno generato PHP 49,28 miliardi, pari al 47,32% del totale del settore.

“Mentre c’è stato un calo minimo nei ricavi da casinò autorizzati rispetto alle cifre dello scorso anno a causa della crescente concorrenza digitale, questo segmento mostra la forza e la rilevanza sostenuta. La performace dei casinò terrestri rimane fondamentale per la stabilità del settore, in particolare nei centri di turismo come Entertainment City e Clark”, ha dichiarato il presidente Tengco.

Nel frattempo, i casinò gestiti da PAGCOR hanno generato ricavi per 3,45 miliardi di dollari, pari al 3,31% del GGR.

