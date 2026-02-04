Filippine: nel 2025 dai giochi ricavi per 106 miliardi di pesos, in calo del 5% su base annua

L’industria del gioco nelle Filippine ha registrato ricavi totali pari a 106,03 miliardi di pesos nel 2025, in calo del 5,09% rispetto al 2024, a causa della diminuzione degli introiti

L’industria del gioco nelle Filippine ha registrato ricavi totali pari a 106,03 miliardi di pesos nel 2025, in calo del 5,09% rispetto al 2024, a causa della diminuzione degli introiti dei casinò terrestri e dell’uscita del gaming offshore dal portafoglio delle entrate. I ricavi derivanti dalle operazioni di gioco hanno raggiunto 95,15 miliardi di pesos, leggermente inferiori ai 97,53 miliardi registrati nel 2024.

Altre fonti di reddito, tra cui interessi, proventi e commissioni di servizio, hanno contribuito con ulteriori 10,88 miliardi di pesos.

Più della metà dei ricavi di gioco di PAGCOR, pari a 53,33 miliardi di pesos, è provenuta da attività di gioco elettronico e online, tra cui eGames, eBingo e concessionari di bingo.

Il Presidente e CEO di PAGCOR, Alejandro H. Tengco, ha dichiarato che i ricavi dei casinò gestiti direttamente da PAGCOR sono diminuiti del 18,12%, attestandosi a 10,38 miliardi di pesos, mentre i casinò autorizzati hanno generato 31,44 miliardi, in calo del 4,93% su base annua.

«Il calo dei ricavi dei casinò terrestri è dovuto principalmente al graduale cambiamento nel comportamento dei giocatori, con un numero crescente di clienti che preferisce piattaforme di gioco digitali e online», ha affermato Tengco.

«Questo cambiamento evidenzia la necessità per i regolatori di tenere il passo con le modalità con cui i giocatori interagiscono con i prodotti di gioco online», ha aggiunto.

Tengco ha spiegato che PAGCOR ha risposto a questa sfida rafforzando il proprio quadro normativo per il gioco online, al fine di garantire la protezione dei giocatori e pratiche di gioco responsabile.

«Con la continua crescita del gioco digitale, PAGCOR ha implementato importanti aggiornamenti regolatori per proteggere i giocatori, promuovere la trasparenza e assicurare che il gioco online operi in un ambiente sicuro e ben regolamentato», ha dichiarato.

I ricavi provenienti da eBingo, eGames e concessionari di Bingo sono aumentati del 9,3%, raggiungendo 53,3 miliardi di pesos, contribuendo a compensare parte del calo del gioco terrestre e fornendo stabilità ai ricavi complessivi del settore.

Il calo annuo dei ricavi totali di gioco è stato influenzato anche dal divieto sul gaming offshore, che nel 2024 aveva contribuito con quasi 3 miliardi di pesos ma non faceva più parte delle entrate di PAGCOR nel 2025.

Nonostante i ricavi totali inferiori, PAGCOR ha registrato un utile netto di 17,47 miliardi di pesos, in aumento del 4,18% rispetto ai 16,77 miliardi del 2024.

PressGiochi