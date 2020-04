Filippine. Il Senato chiede la vendita immediata di tutti i casinò PAGCOR

Il Senato delle Filippine ha chiesto la vendita immediata di tutti i casinò PAGCOR per contribuire a finanziare la lotta del paese contro il Coronavirus. Il leader delle minoranze del Senato, Franklin Drilon, ha sostenuto che tutti i 47 casinò del regolatore dovrebbero diventare beni statali che potrebbero essere immediatamente privatizzati e venduti.

Drilon, ha dichiarato: “Il Governo non deve guardare lontano per aumentare le entrate aggiuntive. “Ci sono fondi dove il governo può immediatamente attingere per fornire le risorse necessarie per il nostro Paese per sopravvivere a questa pandemia”. Le cifre annunciate lo scorso anno suggerivano che il governo avrebbe potuto raccogliere circa Php300billion (6 miliardi di dollari USA) in entrate annuali aggiuntive attraverso la privatizzazione. PAGCOR ha recentemente rivelato grandi perdite da quando le misure di blocco nelle Filippine hanno disposto la chiusura di tutti i casinò.

PressGiochi