Filippine, il governo conferma il blocco dei siti di gioco sulla rete Wi-Fi pubblica nazionale

Il governo delle Filippine ha confermato che i siti di gioco online sono bloccati sulla rete internet pubblica finanziata dallo Stato nell’ambito del programma nazionale “Free Wi-Fi for All”. La

Il governo delle Filippine ha confermato che i siti di gioco online sono bloccati sulla rete internet pubblica finanziata dallo Stato nell’ambito del programma nazionale “Free Wi-Fi for All”. La misura rientra nella strategia delle autorità per promuovere un utilizzo responsabile della rete, soprattutto nelle scuole e nelle comunità più isolate del Paese.

A confermarlo è stato il Department of Information and Communications Technology (DICT), il ministero filippino responsabile delle infrastrutture digitali, durante il lancio di nuovi progetti di connettività nella provincia di Zamboanga del Sur. Secondo quanto dichiarato dal vice segretario June Vincent Manuel-Gaudan, sulla rete pubblica sono stati integrati sistemi di filtraggio e blocco per impedire l’accesso a “siti pornografici e piattaforme di gambling”.

Il programma “Free Wi-Fi for All” è una delle principali iniziative governative per estendere la connessione internet gratuita nelle aree meno servite del Paese, incluse scuole, centri sanitari, edifici pubblici e comunità geograficamente isolate. Diverse comunicazioni ufficiali della Philippine Information Agency confermano l’espansione del progetto e il focus delle autorità sulla sicurezza digitale e sull’educazione a un uso corretto di internet.

Le autorità filippine hanno spiegato che il blocco dei siti di gioco fa parte di un piano più ampio legato alla cybersecurity e alla tutela degli studenti che utilizzano la rete pubblica. Il DICT sta inoltre collaborando con il Department of Education per promuovere programmi di alfabetizzazione digitale rivolti a studenti, insegnanti e comunità locali.

La direttrice regionale del DICT Cheryl Ortega ha sottolineato che il governo non si limita a fornire connettività gratuita, ma punta anche a mettere a disposizione “contenuti complementari, applicazioni e attività di orientamento sul corretto utilizzo dei servizi digitali”.

Le autorità hanno riconosciuto che alcuni utenti potrebbero tentare di aggirare i blocchi attraverso VPN o altri strumenti, ma hanno assicurato che i sistemi di monitoraggio e filtraggio verranno ulteriormente rafforzati.

Negli ultimi mesi il governo filippino ha intensificato i controlli sulle attività online considerate illegali o non autorizzate. In rete sono inoltre emerse segnalazioni di pagine ufficiali di blocco riconducibili alle autorità filippine, che avvisano gli utenti dell’impossibilità di accedere a determinati siti di gambling non autorizzati dalle autorità nazionali.

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