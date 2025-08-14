Filippine, il Dipartimento degli Interni vieta il gioco d’azzardo online a funzionari e dipendenti pubblici

Il Dipartimento degli Interni e del Governo Locale delle Filippine (DILG) ha imposto con effetto immediato il divieto di partecipare a qualsiasi forma di gioco d’azzardo online per tutto il

Il Dipartimento degli Interni e del Governo Locale delle Filippine (DILG) ha imposto con effetto immediato il divieto di partecipare a qualsiasi forma di gioco d’azzardo online per tutto il proprio personale e per gli amministratori e dipendenti degli enti locali. La misura, contenuta in una direttiva diffusa martedì, prevede sanzioni amministrative e penali per i trasgressori, in base alle norme vigenti.

Il provvedimento riguarda sia i dipendenti del DILG e delle sue agenzie collegate, sia tutti gli ufficiali e impiegati delle unità di governo locale (LGU). L’iniziativa giunge mentre il Senato filippino si prepara a discutere, in un’audizione fissata per giovedì, quattro distinti disegni di legge relativi alla regolamentazione del gioco online.

Secondo la nota del Dipartimento, diverse segnalazioni avrebbero evidenziato il coinvolgimento di funzionari pubblici in attività di gioco su piattaforme digitali, pratica ritenuta contraria all’integrità e alla credibilità del servizio pubblico. Il DILG ha ricordato come dal 2016 viga già un divieto di ingresso nei casinò fisici per i dipendenti statali, sottolineando che l’accessibilità delle piattaforme online rappresenta oggi una minaccia “pari o superiore” a quella affrontata con la normativa esistente.

Il leader della maggioranza al Senato, Joel Villanueva, ha espresso pieno sostegno alla decisione, definendola “un passo nella giusta direzione” e ringraziando il segretario agli Interni Jonvic Remulla per aver colmato una lacuna regolamentare. Villanueva ha anche invitato la Commissione per il Servizio Civile ad adottare una politica analoga estesa a tutti i dipendenti pubblici del Paese.

Il DILG, ricorda il portale istituzionale, ha il compito di promuovere la pace e l’ordine, garantire la sicurezza pubblica e rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali per fornire servizi di base efficienti alla cittadinanza.

Dal canto suo, Alejandro Tengco, presidente dell’ente regolatore Pagcor, ha evidenziato che il gioco online autorizzato contribuisce alle casse pubbliche con 1,8 miliardi di dollari l’anno e che la soluzione ai rischi connessi non è il divieto totale, ma un controllo più stringente. Gli operatori, insieme a Pagcor, hanno recentemente lanciato l’alleanza “PlaySafe Alliance of the Philippines” per innalzare gli standard del settore, promuovere una pubblicità responsabile e adottare misure a tutela dei consumatori.

