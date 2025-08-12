Filippine, giovedì in Senato le audizioni sulla regolamentazione del gioco online

Il Senato delle Filippine terrà giovedì 14 agosto una serie di audizioni relative a quattro diversi disegni di legge, ciascuno presentato da un promotore distinto, riguardanti il gioco d’azzardo online autorizzato a livello nazionale.

Secondo un comunicato del Senato, la Commissione sui Giochi e le Attività Ricreative, presieduta da Erwin Tulfo, esaminerà tre risoluzioni sull’argomento, oltre ai quattro disegni di legge. Non sono stati resi noti i dettagli di ciascun testo, ma già dal mese scorso sono circolate diverse proposte, tra cui l’ipotesi di un divieto totale del gioco d’azzardo online autorizzato nel Paese.

Il comunicato è arrivato il giorno dopo le notizie secondo cui il presidente Ferdinand Marcos Jr avrebbe convocato un incontro di consultazione sul tema, con la partecipazione anche dei vertici della Conferenza Episcopale Cattolica delle Filippine. La Chiesa cattolica ha già espresso preoccupazione per l’impatto sociale del gioco d’azzardo online. Un portavoce del presidente ha sottolineato che Marcos non intende prendere decisioni affrettate.

Pur dichiarandosi personalmente favorevole a un divieto totale, il senatore Tulfo ha affermato di voler ascoltare le posizioni di enti governativi come la Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) e il Ministero delle Finanze, “per valutare i pro e i contro di una possibile messa al bando del settore”.

«Giovedì discuteremo i disegni di legge sul gioco online nella Commissione del Senato sui giochi e le attività ricreative – ha dichiarato Tulfo ai media locali –. Mi sono impegnato a dare priorità a queste proposte perché il problema sta peggiorando. È già una crisi. Serve agire subito per affrontare la situazione».

Il senatore ha aggiunto, riferendosi alle modalità con cui il gioco online autorizzato è stato introdotto: «Il problema è che non eravamo pronti. Non c’erano regole, e per questo le persone giocano in modo incontrollato».

Da parte loro, Pagcor e gli operatori del settore sostengono di essere impegnati nella promozione del gioco responsabile – inclusa la verifica della pubblicità – e nella riduzione dei rischi per i consumatori. Recentemente, diversi operatori hanno aderito alla nuova “PlaySafe Alliance of the Philippines” per garantire standard elevati nel settore.

«Bisogna fare un bilancio – ha proseguito Tulfo –. Ecco i profitti, ma ecco anche i problemi sociali. La dipendenza dal gioco: come può essere un vantaggio? I profitti valgono più del futuro delle persone?».

Il senatore Sherwin Gatchalian, dal canto suo, ha proposto che la banca centrale impedisca ai portafogli elettronici di collegarsi direttamente alle piattaforme di gioco online.

La Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ha dichiarato la scorsa settimana di essere «al lavoro per proteggere i consumatori finanziari dai rischi legati al gioco online» e di star finalizzando nuove regole – dopo una consultazione pubblica – che richiederanno a banche, e-wallet e altri fornitori di servizi finanziari di adottare misure più rigorose per prevenire danni correlati al gioco.

