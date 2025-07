Filippine: emesso un divieto della pubblicità al gioco negli spazi pubblici

La Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) ha ordinato lo smantellamento immediato di tutte le forme di annunci pubblicitari di gioco d’azzardo come parte del suo impegno per regolamentare le

La Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) ha ordinato lo smantellamento immediato di tutte le forme di annunci pubblicitari di gioco d’azzardo come parte del suo impegno per regolamentare le promozioni relative al gioco negli spazi pubblici.

In una nota rilasciata il 7 luglio, PAGCOR ha ordinato a tutti i licenziatari, fornitori, amministratori di sistema e operatori di sale da gioco di togliere i materiali pubblicitari del gioco d’azzardo, compresi quelli visualizzati su treni, autobus, jeep e taxi. L’agenzia ha sottolineato che in futuro saranno consentite solo campagne di gioco istituzionali o responsabili, soggette all’approvazione del PAGCOR.

“Abbiamo dato a tutti i nostri licenziatari e le parti interessate fino al 15 agosto per rimuovere completamente tutti gli annunci relativi al gioco d’azzardo”, ha detto PAGCOR Presidente e CEO Alejandro H. Tengco.

“Prima di questo, le parti interessate devono anche presentare un inventario dei loro cartelloni esistenti entro il 16 luglio”.

L’inventario, secondo Tengco, deve includere la dimensione, materiale, posizione, scadenza del contratto di affitto, e il numero di permesso corrispondente dal Ad Standards Council (ASC).

Il capo di PAGCOR ha detto che la mossa fa parte dell’impegno della state gaming agency per promuovere un ambiente di gioco più sicuro e responsabile nel paese.

“Nonostante PAGCOR abbia il mandato di regolare l’industria del gioco e generare entrate per lo stato, non abbiamo intenzione di incoraggiare una cultura di dipendenza dal gioco d’azzardo. La regolamentazione della pubblicità eccessiva e pervasiva del gioco d’azzardo è un passo fondamentale per proteggere i settori vulnerabili della società, in particolare i giovani”.

L’agenzia ha anche messo in guardia contro la sostituzione delle pubblicità smantellate con nuove promozioni di gioco, sottolineando che la non conformità alla normativa sarà sanzionata.

PressGiochi