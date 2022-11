Filippine, Cebu: 1.147 arrestati per gioco d’azzardo illegale

La polizia della provincia di Cebu ha effettuato 506 irruzioni nel mese di ottobre e ha arrestato 1.147 persone in relazione al presunto gioco d’azzardo illegale.

Secondo i rapporti della polizia, la maggior parte degli arrestati è sospettata di essere coinvolta in lotterie non autorizzate in piccole città. I controlli sono stati effettuati nell’ambito di un’indagine che ha cercato di individuare coloro che erano coinvolti in operazioni illegali di swertres a seguito di una denuncia del Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

“Swertres” è un portmanteau delle parole swerte (filippino per fortuna) e tres (spagnolo per tre). Per giocare, le persone scelgono tre cifre da zero a nove. I giocatori devono abbinare le cifre vincenti e l’ordine in cui vengono estratti. Il colonnello Rommel Ochave, capo dell’ufficio di polizia provinciale di Cebu (CCPO), ha dichiarato ai media locali che le operazioni continueranno.

Ha detto che una settimana fa, il CPPO ha arrestato 64 persone che sono state sorprese a giocare a swertres. È stato riferito che sabato scorso (12 novembre) la stazione di polizia di Carcar City ha catturato due persone che vendevano combinazioni di numeri a Sitio Proper, Barangay Bolinawan. Gli agenti di polizia hanno affermato che continueranno a lavorare per reprimere i giochi di numeri illegali.

