Filippine: blitz contro il combattimento dei galli online

La polizia nazionale filippina (PNP) ha arrestato 1.245 sospetti nell’ambito di una massiccia operazione per contrastare la lotta dei galli online.

L’e-sabong, così è tecnicamente definita questa pratica tanto raccapricciante quanto radicata nella cultura filippina, era stato bandito dall’ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte nel maggio 2022, dopo di che il suo successore, Ferdinand Marcos Jr, ha emesso un ordine esecutivo che estendeva ufficialmente il divieto a dicembre. A quanto pare, questa repressione non è legata tanto al fatto che rendere visibile in rete uno “sport” così sanguinario, quanto alla scomparsa di almeno 34 persone facenti parte del giro.

Le autorità di polizia sono molto orgogliose dei risultati dell’operazione svolta dopo un’inchiesta durata un paio di mesi, che sono la conseguenza diretta della strategia “one-strike and no-take” (tolleranza zero) che il capo del PNP, generale Benjamin Acorda Jr., aveva annunciato nella conferenza tenutasi il 25 maggio u.s. per reprimere il gioco d’azzardo illegale in senso lato, promettendo di dimettersi e di intraprendere azioni amministrative contro qualsiasi funzionario di polizia che non avesse svolto azioni adeguate, conscio che il suo fiorire è dovuto anche alla compiacenza di tanti poliziotti.

