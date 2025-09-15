Newsletter

16 Settembre 2025 - 09:00

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Filippine, avviata indagine sul riciclaggio di denaro nei casinò

Il Consiglio Antiriciclaggio delle Filippine (AMLC) ha annunciato un’indagine sui casinò in seguito alle rivelazioni secondo cui ex ingegneri del Dipartimento dei Lavori Pubblici e delle Autostrade (DPWH) avrebbero riciclato

15 Settembre 2025

Share the post "Filippine, avviata indagine sul riciclaggio di denaro nei casinò"

Stampa pagina

Il Consiglio Antiriciclaggio delle Filippine (AMLC) ha annunciato un’indagine sui casinò in seguito alle rivelazioni secondo cui ex ingegneri del Dipartimento dei Lavori Pubblici e delle Autostrade (DPWH) avrebbero riciclato miliardi di pesos attraverso strutture di gioco, mentre orchestravano progetti fraudolenti di controllo delle inondazioni nella provincia di Bulacan.

Il Presidente del Senato Pro Tempore, Panfilo Lacson, ha rivelato che il gruppo, soprannominato “Bulacan Group of Contractors”, ha effettuato transazioni sospette per oltre 1 miliardo di PHP (circa 18,3 milioni di dollari) in 13 casinò situati a Metro Manila, Cebu e Pampanga tra il 2023 e il 2025. Gli ufficiali avrebbero perso quasi 950 milioni di PHP (circa 17,4 milioni di dollari) durante le loro attività nei casinò.

Il direttore esecutivo dell’AMLC, Matthew David, ha confermato che l’agenzia indagherà sullo schema, spiegando che i riciclatori «acquistano fiches e poi giocano minimamente, a volte per nulla», prima di incassare e presentare i fondi come vincite legittime. Ha aggiunto che il consiglio esaminerà anche parenti e collaboratori degli ufficiali accusati, sottolineando che il riciclaggio di denaro spesso coinvolge anche i familiari.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Giochi, tre adempimenti fiscali in scadenza martedì 16 settembre

Filippine, avviata indagine sul riciclaggio di denaro nei casinò

Nuovo upgrade su QuiGioco.it: arrivano 11 giochi eccezionali di IGT

Lottomatica ottiene il massimo rating nella valutazione ESG di MSCI

GLI torna sponsor del Regulators’ Roundtable all’EEGS 2025

Totocalcio: palinsesto e orari di accettazione del concorso n° 26 del 20-22 settembre 2025

Champions League: Juventus, esordio in discesa contro il Borussia

Piana e Aspromonte, blitz contro il gioco d’azzardo illegale: 8 slot sequestrate, sanzioni e denunce

Data room As.tro: il trentaduesimo bollettino sulle ludopatie

Gli occhi dell’Ue puntati su Macao: PIL in crescita dell’8,8% grazie al gioco d’azzardo

Basilicata, M5S: “Si istituisca urgentemente l’Osservatorio regionale sul GAP”

Dl Grandi Eventi Sportivi, ripubblicato in Gazzetta il decreto con le misure contro il match fixing

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy