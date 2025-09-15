Filippine, avviata indagine sul riciclaggio di denaro nei casinò

Il Consiglio Antiriciclaggio delle Filippine (AMLC) ha annunciato un’indagine sui casinò in seguito alle rivelazioni secondo cui ex ingegneri del Dipartimento dei Lavori Pubblici e delle Autostrade (DPWH) avrebbero riciclato

Il Consiglio Antiriciclaggio delle Filippine (AMLC) ha annunciato un’indagine sui casinò in seguito alle rivelazioni secondo cui ex ingegneri del Dipartimento dei Lavori Pubblici e delle Autostrade (DPWH) avrebbero riciclato miliardi di pesos attraverso strutture di gioco, mentre orchestravano progetti fraudolenti di controllo delle inondazioni nella provincia di Bulacan.

Il Presidente del Senato Pro Tempore, Panfilo Lacson, ha rivelato che il gruppo, soprannominato “Bulacan Group of Contractors”, ha effettuato transazioni sospette per oltre 1 miliardo di PHP (circa 18,3 milioni di dollari) in 13 casinò situati a Metro Manila, Cebu e Pampanga tra il 2023 e il 2025. Gli ufficiali avrebbero perso quasi 950 milioni di PHP (circa 17,4 milioni di dollari) durante le loro attività nei casinò.

Il direttore esecutivo dell’AMLC, Matthew David, ha confermato che l’agenzia indagherà sullo schema, spiegando che i riciclatori «acquistano fiches e poi giocano minimamente, a volte per nulla», prima di incassare e presentare i fondi come vincite legittime. Ha aggiunto che il consiglio esaminerà anche parenti e collaboratori degli ufficiali accusati, sottolineando che il riciclaggio di denaro spesso coinvolge anche i familiari.

PressGiochi