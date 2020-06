Filcams Cgil Nazionale: “Servono tutele al settore turismo, difficile fare previsioni anche su sale bingo”

Difficile prevedere una ripresa nel breve periodo: continua ad essere incerta l’attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator (70mila lavoratori); dubbia la riapertura di alberghi e strutture ricettive (300mila lavoratori); stanno ripartendo, non senza difficoltà e limitazioni, i pubblici esercizi e la ristorazione (1milione lavoratori), mentre riapriranno al pubblico i poli museali e i luoghi di cultura (100mila lavoratori), anche in questa circostanza gradualmente e secondo condizioni ancora da approfondire. Difficile fare previsioni anche sulla stagione per balneari e termali, portualità turistica, impianti di risalita – (100mila lavoratori) e sale bingo (10mila lavoratori).

Quest’anno – scrive Filcams Cgil Nazionale – è ancora più importante ripartire dai diritti e dalle tutele, per garantire la sicurezza per lavoratori e clienti e il rispetto delle normative sanitarie vigenti. Assicurare un sostegno concreto alle migliaia di lavoratrici e lavoratori stagionali che si avvicineranno al settore alla ricerca di un’attività se pur temporanea e precaria. Ed è proprio in una fase economica così critica che c’è il rischio di sentirsi costretti ad accettare condizioni di lavoro nero o ai limiti della legalità, per assicurarsi una minima entrata economica.

