FIFA Integrity Task Force: “Nessuna scommessa sospetta nelle 104 partite del Mondiale 2026”

La Task Force per l’Integrità della FIFA ha concluso con successo le proprie attività operative durante la Coppa del Mondo FIFA 2026™, monitorando in tempo reale i mercati delle scommesse e quanto accadeva sul terreno di gioco in tutte le 104 partite del torneo.

Sulla base delle informazioni raccolte e analizzate nel corso della competizione, la Task Force non ha individuato alcuna attività di scommessa sospetta né elementi riconducibili a manipolazioni delle partite in relazione a nessun incontro.

Durante il torneo, la FIFA ha centralizzato la raccolta dei rapporti di monitoraggio delle scommesse e di altri dati e informazioni pertinenti forniti dai membri della Task Force, nonché delle segnalazioni ricevute attraverso i canali di reporting disponibili. Tali informazioni sono state successivamente analizzate e condivise tra i membri della Task Force nel rispetto delle procedure operative.

La natura collaborativa della Task Force ha consentito una valutazione esperta, coordinata e tempestiva di qualsiasi allerta o indicazione di una potenziale manipolazione delle partite durante la Coppa del Mondo FIFA 2026™, con ciascun membro partecipante che ha contribuito con le proprie competenze specifiche.

Tra i membri della Task Force per l’Integrità della Coppa del Mondo FIFA 2026 figurano: l’AFC, la CAF, la Concacaf, la CONMEBOL, la UEFA, la OFC, la Federazione calcistica degli Stati Uniti (U.S. Soccer), la Federazione calcistica canadese, la Federazione calcistica messicana, l’FBI, INTERPOL, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), il Consiglio d’Europa, il Gruppo di Copenaghen, Sportradar, l’International Betting Integrity Association (IBIA), la United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS), IC360, Genius Sports, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Sport Integrity Canada, il Competition Bureau Canada, la Comisión Federal de Competencia Económica del Messico e altri esperti indipendenti.

Guardando al futuro, la FIFA continuerà a collaborare con i membri della Task Force per l’Integrità al fine di tutelare le prossime competizioni, comprese le competizioni giovanili FIFA in programma entro la fine dell’anno e la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027™.

La FIFA proseguirà inoltre nello sviluppo e nel rafforzamento della propria strategia in materia di integrità, in collaborazione con le Confederazioni, le Federazioni affiliate e gli altri principali soggetti coinvolti nella lotta globale contro la manipolazione delle partite.

PressGiochi