Festival di Sanremo al via: gli esperti Sisal si focalizzano, per la prima serata, su share e outfit di Amadeus

È iniziato il conto alla rovescia per la 72° edizione del Festival di Sanremo che prenderà il via domani sera. Alla vigilia della gara, gli esperti di Sisal vedono favoriti

È iniziato il conto alla rovescia per la 72° edizione del Festival di Sanremo che prenderà il via domani sera.

Alla vigilia della gara, gli esperti di Sisal vedono favoriti alla vittoria il duo composto da Mahmood e Blanco insieme con Elisa che torna in gara 21 anni dopo il trionfo con Luce: il successo di uno dei due è offerto a 4,00. Ma, per la kermesse canora più importante d’Italia, ci sarà la possibilità di pronosticare chi salirà sul Podio; la categoria del vincente uomo, a 2,25, donna o gruppo, appaiati a 3,00; chi si piazzerà ultimo in classifica, con Ana Mena e Iva Zanichi, entrambe in quota a 3,00; se il cantante vincitore arriverà da un Talent, ipotesi data a 2,75, oltre ai vari Testa a Testa tra gli artisti in gara.

Non solo musica però: per la prima serata del Festival si potrà pronosticare lo share che potrebbe andare sotto il 50%: l’Under infatti è offerto a 1,72 mentre l’Over si gioca a 2,00. Come sempre si presterà massima attenzione anche all’outfit di Amadeus pe sapere cosa indosserà, se il papillon, ipotesi molto probabile vista la quota rasoterra di 1,12, o la cravatta, che pagherebbe 6 volte la posta, quando scenderà per la prima volta le scale del Teatro Ariston.

Oltre al vincitore assoluto di Sanremo si potrà pronosticare anche chi alzerà al cielo il Premio della Critica: in questo caso si prospetta una lotta tra Giovanni Truppi, a 2,25, e Massimo Ranieri, in quota a 3,00. In più, ogni sera sarà possibile seguire Live il Festival, scegliendo il proprio favorito per la vittoria finale anche durante l’esibizione degli artisti in gara.

PressGiochi