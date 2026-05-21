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Festival di Cannes. La Palma d’Oro potrebbe tornare a un film in bianco e nero dopo 17 anni: si tratta di “Fatherland” a 2,75 su Sisal.it

Sta per calare il sipario sulla Croisette e, in vista della cerimonia di chiusura del 23 maggio, gli esperti Sisal vedono in “Fatherland” di Paweł Pawlikowski – già premiato nel

21 Maggio 2026

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Sta per calare il sipario sulla Croisette e, in vista della cerimonia di chiusura del 23 maggio, gli esperti Sisal vedono in “Fatherland” di Paweł Pawlikowski – già premiato nel 2018 per la miglior regia con “Cold War” – il potenziale candidato alla conquista della Palma d’Oro della 79ª edizione del Festival di Cannes. La possibilità di vedere trionfare il regista polacco è infatti offerta a 2,75 e si intreccia con una curiosità: negli ultimi dieci anni nessun film in bianco e nero è riuscito a vincere l’iconico premio. Sarà questa la volta buona? L’ultima volta che una di queste pellicole riuscì a imporsi sui lungometraggi a colori risale al 2009, fu “Il Nastro Bianco” di Michael Haneke.
Ma attenzione al thriller “Minotaur” di Andrey Zvyagintsev e a “All of a Sudden” del premio Oscar Ryusuke Hamaguchi, tra i titoli più accreditati a due giorni dalla cerimonia conclusiva. Il primo, con il suo impianto simbolico e oscuro tipico del cinema russo, e il secondo, più lirico e intimista, hanno convinto la critica, e sono entrambi appaiati a quota 3,00.
E Pedro Almodóvar? Il suo ritorno al Festival di Cannes avviene a distanza di sette anni esatti dalla sua ultima partecipazione con “Dolor y Gloria”. Oggi è in corsa con “Amarga Navidad”, pellicola incentrata sulla crisi creativa e sull’elaborazione del lutto, ma al momento non è tra i principali favoriti: un suo eventuale trionfo pagherebbe, infatti, 66 volte la posta su Sisal.it.

 

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