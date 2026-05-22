Festival di Cannes – Dopo i 20 minuti di standing ovation la Bola Negra risale nei pronostici Sisal: da quota 25 ora diventa il film favorito a 2,50

Alla vigilia della cerimonia di chiusura del Festival di Cannes, la Croisette ha un nuovo protagonista nella corsa alla Palma d’Oro: “La Bola Negra”. Dopo la standing ovation record di 20 minuti di ieri sera, il melodramma storico con protagonista Penelope Cruz e il nostro Lorenzo Zurzolo, diretto dai registi spagnoli Javier Calvo e Javier Ambrossi, cambia gli equilibri e risale da quota 25,00 a 2,50 diventando – secondo gli esperti Sisal – il principale candidato al trionfo.

Seguono “Fatherland” di Paweł Pawlikowski che da 2,75 sale a 5,00 appaiato in quota con “Minotaur” di Andrey Zvyagintsev, a conferma di una corsa ancora apertissima e tutt’altro che scontata. Ma la vera sorpresa è Pedro Almodóvar che risale nei pronostici: da quota 66,00 si porta ora a 25,00 a pari quota con Arthur Harari e al suo thriller “The Unknown”. Il regista spagnolo torna ora a guadagnare terreno con “Amarga Navidad”, riportandosi tra i nomi più chiacchierati della Croisette.

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