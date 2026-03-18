Fertitta in pole per l’acquisizione di Caesar’s

La Fertitta Entertainment, con sede a Houston e proprietaria di Landry’s, degli Houston Rockets e dei casinò Golden Nugget, è ora in testa alla corsa per l’acquisizione di una delle

La Fertitta Entertainment, con sede a Houston e proprietaria di Landry’s, degli Houston Rockets e dei casinò Golden Nugget, è ora in testa alla corsa per l’acquisizione di una delle più grandi società di casinò degli Stati Uniti.

Oltre a ricoprire la carica di ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Fertitta è anche un azionista di maggioranza di Wynn Resorts e DraftKings e vanta una lunga esperienza nel settore dei casinò.

Nello scorso fine settimana ha aumentato la sua offerta per Caesars Entertainment a 34 dollari (25,43 sterline) per azione, valutandola circa 7 miliardi di dollari in termini di capitale azionario.

Il portfolio di Caesars Entertainment comprende oltre 55 strutture di gioco con sedi terrestri in 16 stati degli Stati Uniti, nonché l’iconico Caesars Palace di Las Vegas, inaugurato nel 1966.

Il principale rivale di Fertitta nella corsa all’acquisizione è l’investitore Carl Icahn, che secondo gli ultimi dati offriva 33 dollari per azione. Icahn, che attualmente possiede circa l’1,2% di Caesars, era in precedenza azionista di maggioranza con una quota del 15,9% e ha svolto un ruolo chiave nell’acquisizione da 17,3 miliardi di dollari, ridenominando la società da Eldorado Resorts a Caesars nel 2020.

La sua prima offerta, presentata a gennaio, era di 28,50 dollari (21,31 sterline) per azione, prima che Fertitta rilanciasse con un’offerta più alta.

Ad oggi, il titolo di Caesars – quotato al Nasdaq, vale 27,33 USD.

Dal punto di vista finanziario, l’azienda è fortemente indebitata, avendo chiuso il 2025 con oltre 11 miliardi di dollari (8,23 miliardi di sterline) di debiti a fronte di soli 887 milioni di dollari (664,3 milioni di sterline) di liquidità. Però, gli analisti osservano che le passività totali di Caesars, inclusi gli obblighi di leasing, portano il suo indebitamento a oltre 20 miliardi di dollari.

Morgan Stanley ha osservato che la difficoltà di Caesars Entertainment nel generare una crescita costantemente positiva ha pesato sul titolo, ma i rapporti di una potenziale acquisizione potrebbero fornire un floor e migliorare il rapporto rischio-rendimento. Secondo InvestingPro Tips, i movimenti del prezzo delle azioni sono piuttosto volatili, sebbene la società abbia registrato un rendimento del 24% da inizio anno.

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