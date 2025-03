Ferrara, slot machine accese fuori orario: sanzioni nel quartiere Barco

Il reparto di Polizia Commerciale ha recentemente intensificato i controlli sul territorio comunale, focalizzandosi principalmente sulle attività commerciali, turistiche e ricreative. Tra gli interventi significativi, sono state elevate sanzioni per la vendita irregolare di alcolici nel centro città, con particolare attenzione al rispetto degli orari. Inoltre, un’associazione di volontariato che organizzava viaggi per non soci è stata multata per violazione delle normative regionali. Durante un evento musicale in una struttura ricettiva, è stata accertata la somministrazione abusiva di alimenti e bevande a persone non ospiti dell’albergo, con una multa di 1.032 euro. Infine, un’operazione di polizia ha portato al sequestro di merce venduta abusivamente in un mercato, con una maxi-sanzione di 5.164 euro.

Nel quartiere Barco, un bar gestito da cittadini cinesi è stato sanzionato per aver tenuto attive quattro slot machine in orario non consentito, con sanzioni per ogni singola apparecchiatura. Lo stesso locale è stato anche sanzionato per mancata esposizione della licenza in luogo visibile al pubblico, in violazione dell’art. 180 del Regolamento esecutivo del TULPS.

“Il nostro Corpo di Polizia Locale garantisce un presidio capillare e diversificato sul territorio comunale – ha commentato l’assessore alla Sicurezza Cristina Coletti -. Come dimostrano questi interventi, il nostro impegno non si limita al contrasto dello spaccio e del degrado urbano, ma abbraccia tutti gli aspetti della legalità necessari a tutelare cittadini e operatori economici che rispettano le regole. L’abusivismo commerciale e le violazioni normative non rappresentano soltanto una concorrenza sleale verso chi opera nel giusto, ma costituiscono anche potenziali rischi per la sicurezza. Un ringraziamento va agli agenti della Polizia Locale per la professionalità e la dedizione dimostrate nell’esecuzione di questi interventi”.

PressGiochi