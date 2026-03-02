Ferrara: minore in una sala slot, scatta una sanzione di oltre 6mila euro

02 Marzo 2026 - 10:04
I Carabinieri hanno effettuato dei controlli in una sala slot situata a Ferrara, riscontrando alcune irregolarità amministrative.
Al momento dell’ispezione, le forze dell’ordine hanno trovato un minore nell’area gioco. Il giovane non stava giocando con uno degli apparecchi, ma – secondo la normativa vigente – la sua sola presenza nel locale rappresenta una violazione al divieto di accesso dei minori ai luoghi dotati di giochi con vincita in denaro.
È stata elevata una sanzione amministrativa di oltre sei mila euro per il titolare dell’attività. I Carabinieri hanno, inoltre, notificato l’ordinanza emessa all’ADM di Ferrara che ha disposto la chiusura immediata della sala slot per 10 giorni.
