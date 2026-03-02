Ferrara: minore in una sala slot, scatta una sanzione di oltre 6mila euro

I Carabinieri hanno effettuato dei controlli in una sala slot situata a Ferrara, riscontrando alcune irregolarità amministrative. Al momento dell’ispezione, le forze dell’ordine hanno trovato un minore nell’area gioco. Il

Al momento dell’ispezione, le forze dell’ordine hanno trovato un minore nell’area gioco. Il giovane non stava giocando con uno degli apparecchi, ma – secondo la normativa vigente – la sua sola presenza nel locale rappresenta una violazione al divieto di accesso dei minori ai luoghi dotati di giochi con vincita in denaro.

È stata elevata una sanzione amministrativa di oltre sei mila euro per il titolare dell’attività. I Carabinieri hanno, inoltre, notificato l’ordinanza emessa all’ADM di Ferrara che ha disposto la chiusura immediata della sala slot per 10 giorni.

