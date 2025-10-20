Newsletter

21 Ottobre 2025

Ferrara, Marchi (M5S): “Ritirare ogni ipotesi di compartecipazione delle Regioni alla rendita derivante dagli introiti fiscali del gioco”

Al Consiglio comunale di Ferrara, la Consigliera Marzia Marchi del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle ha presentato un ordine del giorno sul gioco d’azzardo. La consigliera Marchi, in particolare, invita

20 Ottobre 2025

Al Consiglio comunale di Ferrara, la Consigliera Marzia Marchi del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle ha presentato un ordine del giorno sul gioco d’azzardo.

La consigliera Marchi, in particolare, invita il sindaco di Ferrara “ad agire come il suo omologo di Rubiera, affinché si attivi presso il Parlamento e il Governo

  • in favore del ritiro di ogni ipotesi di compartecipazione delle Regioni alla rendita derivante dagli introiti fiscali del gioco d’azzardo e a chiedere invece una legge organica di contrasto al gioco d’azzardo patologico.
  • per istituire un Fondo nazionale per le ludopatie e strumenti di coprogettazione cui possano attingere Regioni, Comuni, Asl e Terzo settore per finanziare prevenzione, formazione e potenziamento delle strutture che già si occupano del contrasto a questa crescente dipendenza”.

     

