Ferrara, il Questore approva una nuova tabella dei giochi proibiti

A luglio 2026 la Questura di Ferrara ha approvato la nuova tabella dei giochi proibiti destinata agli esercizi pubblici, ai circoli privati, alle sale dove vengono effettuati giochi e scommesse,

A luglio 2026 la Questura di Ferrara ha approvato la nuova tabella dei giochi proibiti destinata agli esercizi pubblici, ai circoli privati, alle sale dove vengono effettuati giochi e scommesse, nella quale sono indicati, oltre i giochi d’azzardo, anche quelli che il Questore ritiene di vietare nel pubblico interesse.

A decorrere dal 2018, per semplificare il procedimento di acquisizione della tabella, è stata adottata dai Comuni della provincia di Ferrara una procedura telematica che consente di scaricare la suddetta tabella autonomamente dai rispettivi siti istituzionali, vidimata in digitale ai sensi dell’art. 195 Reg. TULPS dal Sindaco/Dirigente delegato.

La Tabella giochi proibiti è un documento obbligatorio, previsto dal comma 1 dell’art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.), che elenca i giochi non consentiti in quanto d’azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, la cui mancata esposizione in luogo visibile è sanzionata penalmente.

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