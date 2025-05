Fermo: sequestrato totem in un bar, sanzioni fino a 50.000 euro

La Guardia di finanza ai Ascoli Piceno e Ancona e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno condotto un’operazione che ha permesso di scoprire che all’interno di un bar, dotato di sala giochi, di Fermo era presente un totem che non rispettava le indicazioni presenti nel Testo Unico delle leggi della pubblica sicurezza.

In particolare, il totem – che apparentemente sembrava essere totalmente conforme – permetteva l’accesso diretto a una piattaforma di gioco tipica della slot machine con rulli virtuali con possibilità di inserimento di banconote e credito visibile. Il sistema risulta privo di collegamento alla rete telematica di ADM.

Il totem è stato sequestrato. Al momento del sequestro non è stato possibile aprire il contenitore interno del dispositivo per verificare la somma di denaro inserita ed è stato quindi sigillato e trasferito alla alla caserma della Guardia di Finanza. Il case è stato poi aperto in presenza dei funzionari di ADM, ciò ha permesso di ritrovare 140 euro in contanti, che si ritiene provengano dalle attività illecite.

La normativa, per questi tipi di casa, prevede l’erogazione di una sanzione amministrative fino a 50.000 euro.

Le forze dell’ordine hanno proceduto a sequestrare il denaro e in seguito sarà versato al Fondo Unico Giustizia.

