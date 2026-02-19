Newsletter

19 Febbraio 2026

Fermo, numerose irregolarità in tre sale scommesse: i Carabinieri erogano elevate sanzioni ai titolari

19 Febbraio 2026

Negli ultimi giorni, i Carabinieri – insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno – hanno effettuato una serie di controlli in diverse agenzie di scommesse della provincia di Fermo, riscontrando numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

A Falerone, l’ispezione a un’agenzia intestata a una società con sede ad Ancona ha portato alla denuncia dell’amministratore. Sono emerse irregolarità relative alla mancata nomina del preposto, all’assenza di formazione antincendio e alla mancanza di addetti incaricati per le misure di prevenzione incendi. Le sanzioni hanno raggiunto i 19.000 euro.

Un controllo analogo a Sant’Elpidio a Mare ha portato alla denuncia del titolare per carenze nelle misure di sicurezza contro i rischi elettrici: fili scoperti nel bagno, prese obsolete, multiprese sovraccariche e una piastra elettrica staccata dal muro. L’ammenda complessiva è stata di 9.000 euro.

Infine, in una sala scommesse di Montegranaro, i militari hanno rilevato uno scaffale metallico non ancorato e carico di materiali, con rischio di caduta. Il titolare, un 43enne italiano, è stato denunciato e sanzionato per 6.800 euro.

 

