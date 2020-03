Fermo, la Questura chiude per sette giorni un bar frequentato da troppi pregiudicati

La Questura di Fermo ha attuato l’ennesimo intervento per la tutela dei cittadini, nonché per riaffermare la legalità nel quartiere di Lido Tre Archi.

Da questa mattina e per tutta la settimana, un locale di somministrazione di alimenti e bevande sarà chiuso per gli avventori, ai sensi dell’art.100 T.U.L.P.S. I costanti controlli svolti dalla Polizia di Stato nei mesi precedenti, che hanno interessato anche gli esercizi pubblici di quella zona, hanno portato alla identificazione, all’interno del locale, di numerosi soggetti pregiudicati o pericolosi per la sicurezza pubblica.

Al termine dell’iter procedimentale previsto dalle normative vigenti, il Questore di Fermo ha disposto la chiusura del locale, a causa della accertata continua frequentazione da parte di soggetti con precedenti penali e di polizia, che vi stazionavano sia per le consumazioni sia per giocare con le slot machine presenti, facendolo diventare un polo di aggregazione per traffici illeciti.

