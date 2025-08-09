Fenerbahce-Feyenoord, Mourinho chiamato alla rimonta. I Pronostici di Netwin

Proseguono i preliminari di Champions League ed è tempo di chiudere il penultimo turno prima del decisivo doppio confronto che andrà, entro fine agosto, a completare la lista delle 36 squadre che prenderanno parte al super girone, che sarà al suo secondo anno. Tra i risultati più sorprendenti c’è stato sicuramente il successo per 2-1 del Feyenoord contro il Fenerbahce di José Mourinho, battuto al 91’ e ora chiamato alla rimonta. Solo un risultato per lo Special One: la vittoria, possibilmente con due gol di scarto per avanzare direttamente e senza passare per i supplementari (che arriverebbero in caso di vittoria per 1-0, 2-1 e così via). Gli olandesi, invece, sarebbero in piena corsa per il girone anche con un pareggio e per questo potrebbero scegliere un tipo di partita più difensivo rispetto a quello del De Kuip.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Il Feyenoord è inevitabilmente più soddisfatto dei primi 90 minuti, anche perché per l’andamento della partita il 2-1 è un ottimo risultato: arrivato al 91’. Se a segnare nel recupero fosse stato il club turco, questi primi 90 minuti avrebbero forse avuto un sapore quasi più amaro per gli olandesi. Invece, aver trovato il successo all’ultimo dà tutta un’altra iniezione di fiducia in visto della sfida di Istanbul. Mourinho avrebbe chiaramente preferito tornare a casa con un 1-1, ma paradossalmente non cambia lo scenario: il Fenerbahce avrebbe comunque dovuto vincere il ritorno, solo che adesso deve farlo con due gol di scarto, impresa un attimo più complicata ma in ogni caso non impossibile.

IL PUNTO SUL FENERBAHCE

Lo Special One, insomma, deve ripartire dai primi 90 minuti, escludendo il gol subito nel recupero, e dalla consapevolezza di poter segnare quasi in qualunque momento, tenendo comunque conto del fatto che nel primo tempo c’è stato anche un gol annullato a El-Nesyri per fuorigioco. Le armi per fare male ci sono, ma bisogna blindare la difesa, perché subire un gol renderebbe il tutto ancora più complicato. Oltre all’ex Siviglia, Mourinho (che non ha passato giorni facili per via della morte di Jorge Costa, il capitano del suo Porto che vinse la Champions) potrà contare su Amrabat e Kahveci, chiamato al riscatto dopo la partita non esaltante del de Kuip.

IL PUNTO SUL FEYENOORD

Vincere all’ultimo dà invece tutta un’altra carica al Feyenoord in vista del ritorno, perché ha due risultati su tre per passare il turno. Questo non implicherà certamente una partita solamente e automaticamente difensiva, ma è chiaro che gli olandesi faranno un po’ più di attenzione a non prendere quel o quei gol che complicherebbero maledettamente il passaggio del turno. In quel caso, sfiderebbe Nizza o Benfica. Testa però al ritorno di Istanbul, perché quando vuole il pubblico turco sa creare un inferno e trascinare i suoi giocatori in campo.

PROBABILI FORMAZIONI

Dovrebbero essere confermate le due formazioni dell’andata, non essendoci stati infortuni o espulsi.

Fenerbahce (4-3-3): Egribayat; Muldur, Skriniar, Oosterwolde, Brown; Szymanski, Amrabat, Fred; Kahveci, En-Nesyri, Aydin.

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhozic, Watanabe, Bos; Steijn, Hwang, Timber; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

